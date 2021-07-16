西班牙多地正在恢复部分新冠防疫限制措施，以遏制因变异新冠病毒德尔塔毒株蔓延导致的疫情反弹。

西班牙东北部加泰罗尼亚自治区政府14日说，将在158个市镇实施宵禁。

加泰罗尼亚自治区14日提请法院批准在辖区受疫情影响最严重的市镇实施夜间宵禁。如获批准，加区居民超过5000人且新冠感染率较高的地区将于凌晨1时至6时实施宵禁，为期7天。拟实施宵禁的地区包括首府巴塞罗那、锡切斯、萨洛和滨海略雷特等热门旅游地。

加区近日开始实施新防疫限制措施，包括要求午夜12时30分前结束公共活动、限制聚会人数不得超过10人。

加区约有770万人口，是西班牙疫情最严重地区。这一地区6月下旬重新开放夜总会以及本学年结束以来，病例激增。过去两周，加区新增新冠确诊病例累计将近8万例，20岁至29岁人群感染率升至平均每10万人中新增确诊3311例。

路透社援引加泰罗尼亚官员的说法报道，这一地区目前大约84%新增病例感染高传染性的德尔塔毒株。

巴塞罗那贝尔维切医院医务副主任阿尔瓦罗·阿科查告诉法新社记者：“传染速度令我们吃惊……非常快。”这家医院新冠患者人数已从两周前的20人增至110人。

西班牙其他地区同样为抑制疫情反弹采取措施。巴伦西亚自治区12日起在30多个城镇重新实施夜间宵禁。北部坎塔夫里亚自治区政府说，将提请法院批准在53个城镇实施宵禁。

西班牙是欧洲受疫情影响最严重的国家之一，迄今累计确诊病例超过401万例，累计死亡病例逾8.1万例。西班牙5月初取消全国范围宵禁，近期疫情再度趋紧。

西班牙实施按年龄降序接种疫苗的计划，绝大部分年轻人至今尚未接种疫苗，新一波疫情与年轻人群高感染率有关。西班牙卫生部最新数据显示，全国20岁至29岁年龄段人群中，平均每10万人的新增感染病例数高达1509例。

西班牙政府希望加速疫苗接种以降低感染率。西班牙首相佩德罗·桑切斯说，西班牙有望在8月底前为70%人口接种疫苗。

西班牙卫生部13日发布的数据显示，全国迄今将近2214万人完成疫苗接种，约占西班牙人口的46.7%。（刘曦）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、徐祥丽)