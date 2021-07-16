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黎巴嫩候任总理哈里里放弃组阁

2021年07月16日08:50 | 来源：新华社
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　　新华社贝鲁特7月15日电（记者刘宗亚）黎巴嫩候任总理萨阿德·哈里里15日宣布，由于未能在新政府组成问题上与总统米歇尔·奥恩达成一致，他决定放弃组建新一届内阁。

　　哈里里14日向奥恩提交了一份新的政府部长名单，并于15日下午前往总统府就组阁问题与奥恩进行磋商，但双方仅进行了20分钟会谈。哈里里在会谈结束后举行的新闻发布会上说，总统在组阁问题上的立场没有改变，并要求对部长名单进行“实质性”修改，他对此无法同意，因此只能放弃组阁。

　　黎巴嫩总统府随后发表声明说，哈里里拒绝对新的政府部长名单进行“任何形式的”修改，此举表明哈里里事先已做好放弃组阁的准备。奥恩将尽快确定举行议会磋商的时间。

　　当天在哈里里宣布放弃组阁后，黎巴嫩货币暴跌。自2019年以来，黎巴嫩陷入经济困境，接着又遭遇新冠疫情和贝鲁特港口大爆炸等一连串打击，加上政府组阁僵局难破、无法获得国际大规模援助，导致货币一再暴跌，基本商品价格不断暴涨，燃料、药品和电力等重要产品短缺，社会日趋动荡不安。

　　2020年8月，时任黎巴嫩总理哈桑·迪亚卜因贝鲁特港口发生爆炸宣布政府集体辞职，他的政府成为看守政府。同年10月，哈里里获得授权组建新政府。由于在新政府部长人数、人选以及重要部长职位分配等问题上与总统奥恩存在分歧，哈里里一直没有完成组阁。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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