新华社加德满都7月15日电（记者易爱军 周盛平）尼泊尔首都加德满都所在的加德满都谷地三县15日宣布，将抗击新冠疫情采取的封禁措施再延长10天，同时进一步放松管制，包括延长店铺营业时间、放松对外地车辆进入谷地的限制措施等。

加德满都谷地的加德满都县、勒利德布尔县和巴克塔普尔县15日共同决定，将即将于15日午夜到期的封禁措施再延长10天至25日。加德满都县县长帕拉久利在接受新华社记者采访时说，再度延长封禁措施的原因是新冠确诊病例未呈现大幅减少。

根据三县发布的新规，自16日起，所有店铺营业时间可延长1小时至每日19时；车辆因紧急情况进入加德满都谷地不再需要出示当地政府部门开具的介绍信。新规仍然禁止学校、电影院、动物园等场所开放。

尼泊尔新冠危机管理中心发言人卡蒂瓦达在接受新华社记者采访时说，该中心已建议政府恢复长途公共交通服务以方便民众出行。

尼泊尔4月初暴发新一波新冠疫情，加德满都谷地自4月29日开始实施封禁措施，此后封禁措施一再延长。据尼泊尔卫生和人口部7月15日发布的数据，过去24小时该国新增新冠确诊病例1782例，累计确诊662570例；新增死亡病例33例，累计死亡9463例。

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