新华社布鲁塞尔7月15日电 综述：欧盟应对气候变化提案面临巨大阻力

新华社记者任珂 李骥志

欧盟委员会14日提出应对气候变化的一揽子计划提案，为2050年实现碳中和规划了路径。然而，这份提案还需经过欧洲议会和欧盟理事会讨论通过才能付诸实施，由于涉及较大利益分配，未来可能面临复杂的博弈。

欧盟委员会这份提案名为“适应55”，旨在实现到2030年欧盟温室气体净排放量与1990年的水平相比至少降低55%，到2050年实现碳中和，涉及交通、能源、建筑、农业和税收政策等多个领域。具体措施包括：到2030年可再生能源占欧盟最终能源消耗的40%；2030年新注册燃油车比2021年减少55%，到2035年将不再有新的燃油车注册；设立“碳边界调整机制”等。

欧盟目前碳排放量占全球8%左右，但自工业化以来的累积排放量位居世界前列。欧盟希望通过这份提案推广新的减排技术，为全球经济低碳转型提供样本。

总部位于布鲁塞尔的欧洲智库“布吕格尔”研究员西莫内·塔利亚彼得拉说，欧盟经济去碳化进程将由此深化，如果没有上述具体措施，欧盟到2050年只能完成实现碳中和既定目标的60%。

然而，正如欧盟委员会第一副主席蒂默曼斯所说，提案的政治挑战是巨大的。有观察人士认为，欧盟各成员国经济发展阶段有差异，在工业、地理、能源供应和投资能力方面的情况大不相同，对化石能源依赖程度也不同。各个产业和利益集团的游说也会使相关谈判工作更加复杂，预计各利益相关方围绕提案的讨论过程可能长达两年。

提案刚刚公布，各界的不同反应接踵而来。德国是欧盟内工业和制造业实力最强的国家，对气候政策非常敏感。德国联邦经济和能源部长阿尔特迈尔14日对媒体说，气候保护不应危及工业竞争力，必须避免因气候政策过于严苛而导致工业向其他国家和地区转移的现象发生。

阿尔特迈尔举例说，向使用氢气的气候友好型钢铁生产方式转变需要时间，而且比传统方式成本高30%到40%。如果采取这种方式，欧盟钢铁行业未来参与国际竞争必须依靠其他政策保护。

到2035年不再有新的燃油车注册，也给欧洲汽车产业带来巨大挑战。欧洲汽车制造商协会14日发表声明说，目前禁止个别技术并非明智之举，高效内燃机、混合动力、电动和氢动力等机动车都应在向碳中和过渡进程中发挥作用。

欧盟委员会的提案包括设立一个由新税收筹集的“社会气候基金”，可以提供高达700亿欧元资金，让各国政府能帮助受经济转型影响最严重的人群。但一些观察人士仍担心，过于激进的减排政策会提高生活成本，让低收入人群负担更重。欧洲议会环境、公共卫生和食品安全委员会主席帕斯卡尔·康芬警告说，将碳排放交易扩展到供暖和燃料市场可能会引发抗议。

还有分析人士表示，“碳边界调整机制”对钢铁和铝制品贸易的影响最大，甚至可能会导致新的贸易壁垒。

不过，一些环保组织仍嫌欧盟提案的力度不够。世界自然基金会在一份声明中说，虽然欧盟这些措施比以往都要有力且范围更广，却仍然远达不到以科学为基础并保障社会公平的方式向碳中和转变的需求。

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