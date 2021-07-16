新华社北京7月15日电（记者赵琬微）联合国人权理事会第47届会议在日内瓦召开期间，“保护妇女权益，推动高质量发展”边会在京举办，呼吁推进性别平等和妇女赋权。

在14日举行的活动中，各国专家学者、国际组织代表分享案例，为妇女权益发声，携手推进性别平等和妇女赋权。北京市妇联副主席陈延平呼吁国际社会各方面共同努力，推动提高妇女参与国家经济文化和社会事务管理水平；推动妇女走在时代前列，坚持在发展中保障妇女权益；加强全球妇女事业合作。

联合国人权组织副代表纳达·娜西弗提出，新冠病毒大流行加剧了社会和经济不平等。她认为国际社会应采取有效措施，确保妇女在发展中发挥积极作用。

来自美国、荷兰、毛里求斯、尼泊尔、希腊、斯里兰卡等国家和地区的妇女组织代表参加了会议。北京市有关妇女组织代表围绕家庭、就业、教育、法治等议题，展示了我国在促进妇女权益保护、建设和谐社会方面取得的成就。

据了解，该主题边会由北京市民间组织国际交流促进会联合北京市妇联、北京国际和平文化基金会共同主办。

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