人民网基辅7月15日电 （记者谭武军）为庆祝中国共产党成立100周年，由中国驻乌克兰使馆主办、乌克兰中国留学生总会承办的“百年初心 历久弥坚”交响音乐会在基辅成功举办，并于15日通过云端展现。音乐会分为“奋斗百年路”和“启航新征程”两大篇章，由乌克兰国家交响乐团和乌克兰中国留学生艺术团联袂出演。

乌克兰中国留学生举办庆祝建党百年华诞交响音乐会。人民网记者 谭武军摄

中国驻乌克兰大使范先荣为音乐会致辞，寄语全体在乌克兰的中国留学生。范先荣表示，举办此次交响音乐会，就是要通过演绎催人奋进的经典乐章，回顾风云激荡的革命岁月，表达乌克兰全体中国留学生对党的感恩之心。希望同学们在红色经典的感召下，继承先辈传统，牢记历史重托，弘扬时代精神，坚持道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋进！让青春之光闪耀在为自己和人民的梦想而奋斗的道路上。

乌克兰中国留学生举办庆祝建党百年华诞交响音乐会。人民网记者 谭武军摄

音乐会在中华人民共和国国歌中拉开序幕。《红旗颂》《南湖的船党的摇篮》《红梅赞》等一首首红色经典展现了伟大的党从成立到带领全国人民开展反帝、反封建、反侵略、反压迫的革命斗争，最终取得全面胜利的丰功伟绩，描述了全国各族人民在党的领导下，在实践中不断探索前进方向，成功开辟了中国特色社会主义道路，实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。其中，《百年青春的你》和《亲爱的党，你永在我心中》是乌克兰留学生原创歌曲，表达了海外学子对伟大的党和祖国的热爱与敬仰。整台音乐会在《没有共产党就没有新中国》铿锵有力的歌声中落下帷幕。

乌克兰中国留学生举办庆祝建党百年华诞交响音乐会。人民网记者 谭武军摄

参演同学们表示，要用歌声赞美伟大的党、伟大的人民、伟大的祖国，表达对实现中华民族伟大复兴的美好祝福。百年风华正茂，祖国正青春，青春献给党。无论过去现在还是未来，海外学子要“听党话、感党恩、跟党走”，在党的领导下，不忘初心,砥砺前行，以实际行动为实现中华民族伟大复兴贡献自己的一份力量。

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