人民网约翰内斯堡7月15日电 （记者王磊）据中国驻南非使馆7月15日消息，近期南非夸纳省、豪登省等多地陆续发生抗议示威活动，并引发打砸抢烧等暴力骚乱事件，造成我侨民严重财产损失，对我侨民人身安全构成严重威胁。中国驻南非使领馆高度重视，第一时间启动应急响应机制，连续发布警示提醒，并积极就此做南有关部门工作。

连日来，陈晓东大使、尚鸿武官、使馆领警处等分别做南非外交部部长潘多尔、代总司长露茜大使、副总司长苏克拉尔大使，警察部长塞莱上将，国防军司令姆普马尼亚上将、联合作战部参谋长马赫拉纳少将等工作，要求对方切实加强对在南中国公民和企业的保护力度。

15日下午，陈晓东大使紧急约谈南非警察总监斯托里上将，进一步要求南方加大对在南中国公民和企业保护力度。陈大使表示，中国驻南非大使馆对当前南非形势发展表示严重关切，支持南非政府就此采取果断措施尽快平暴止乱，相信南政府有能力尽快控制局面，维护社会稳定和人民生命财产安全。

陈大使强调，保护在南中国公民的人身和财产安全是南非政府和警方的责任，我们强烈要求南警方等政府机构担负起这一责任，在中国公民和企业聚集地区，加强警力配备和巡视力度。对中国公民求助要求，及时做出响应，并综合施策，切实提供应有的保护。对德班等骚乱中心及华人集中社区，希南国防军能及时布防，在预警防范和险情应对等方面发挥骨干作用。请南方警察加强同中国驻南使领馆和华人警民合作中心的信息通报，对涉及中国公民和企业的安全事件务必第一时间通报，第一时间提供救援。中国驻南使领馆愿与南方保持密切沟通，共同维护好在南中国公民的人身和财产安全。

斯托里上将等表示，南方高度重视中方交涉，对中国公民在此次骚乱中遭受的巨大财产损失以及受到的人身安全威胁表示同情和遗憾，并表示中南两国是“同志加兄弟”的特殊友好关系，南非政府重视并愿承担保护在南中国公民生命和财产安全的义务。目前，南政府已紧急制定平暴止乱计划和方案，南方已对军队和警察进行充分动员，将加大在骚乱地区的部署和防暴力度，并最终将犯罪分子绳之以法。下一阶段，南警方和军方在平息骚乱的具体行动中，将切实体现和加大对中国公民的安全保护力度。南警方也愿在执法和防暴过程中加强与中国使领馆、华人警民合作中心沟通与信息分享。

中国驻德班、约堡总领馆等连日来也分别做地方政府和警方工作。同时，中国驻南非使领馆正指导南非华人警民合作中心、侨团及华人集中社区等加强动员组织，相互驰援，并与当地警方和社区加强沟通协调，积极开展联防联保。

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