新华社日内瓦7月15日电（记者陈斌杰 陈俊侠）世界贸易组织15日发表新闻公报说，其成员承诺在今年年底举行的世贸组织第12届部长级会议之前完成渔业补贴谈判。

世贸组织当天以视频方式举行有关渔业补贴的部长级会议，104个成员部长或代表团团长参会。会议旨在推动达成有关渔业补贴的协议，该协议将为全球渔业制定新规则，并限制导致渔业捕捞不可持续和全球渔业资源枯竭的政府补贴。

世贸组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊维拉表示，与会代表承诺将竭力推动完成渔业补贴谈判，世贸组织成员同意将现有的协议草案作为进一步谈判的基础，并普遍认同发展中国家和最不发达国家手工渔民的粮食和生计安全的重要性。

奥孔乔-伊维拉认为，在20年的谈判中，这次谈判最接近达成“高质量”的成果，这一成果将有助于建立“可持续的蓝色经济”。

目前，各国政府每年发放的渔业补贴约达350亿美元，其中三分之二用于商业捕捞。据联合国粮农组织估计，全球三分之一的鱼类种群被过度捕捞，渔业资源面临枯竭的危险，也威胁着低收入地区渔民的生计。

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