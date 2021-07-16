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英国单日新增新冠确诊病例数继续攀升

2021年07月16日06:45 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦7月15日电（记者张家伟）英国政府15日发布的数据显示，该国单日新增新冠确诊病例数仍在攀升，当天新增确诊病例48553例，累计确诊5281098例。

　　数据还显示，英国当天新增新冠死亡病例63例，累计死亡128593例。

　　英国医学科学院15日发布评估报告说，除非现在采取有力措施，否则新冠病毒、流感病毒以及呼吸道合胞病毒的传播可能会让英国公共卫生体系在今年冬季不堪重负。

　　参与这项研究的南安普敦大学教授斯蒂芬·霍尔盖特说，英国新冠疫苗接种项目非常成功，但疫情并没有结束，新冠病毒还在传播，仍在直接和间接地威胁民众健康，整个社会需要共同采取行动来应对这一风险。

　　为此，该评估报告建议英国决策者和公共卫生系统尽快扩大新冠病毒、流感病毒以及呼吸道合胞病毒的检测能力；进一步加快疫苗接种并扩大疫苗覆盖人群；设立相关的财政支持项目，让被确诊感染民众更易进行自我隔离；增加公共卫生体系中一线医护人员数量等。

　　英国政府12日确认，英格兰地区将按计划于19日开始实施最后阶段“解封”。届时，政府将取消有关戴口罩的规定，不再限制社交聚集人数；除一些特定场所外，不再要求保持1米以上社交距离；所有经营场所可恢复营业；不再要求居家办公等。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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