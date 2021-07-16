《中俄睦邻友好合作条约》延期后，双方将在更高起点、更大范围、更深层次上推进合作，继续为世界经济复苏注入中俄动力，为全球战略稳定打造中俄支柱，为维护国际公平正义筑就坚固屏障

7月16日是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年纪念日。过去20年，在《中俄睦邻友好合作条约》指引下，中俄关系经受住各种风险挑战，不断迈上历史新高。习近平主席不久前在北京同俄罗斯总统普京举行视频会晤，双方发表联合声明，正式决定《中俄睦邻友好合作条约》延期。此举有力彰显了《中俄睦邻友好合作条约》确立的中俄世代友好理念，凸显中俄关系的新时代属性，向国际社会展示了双方致力于深化战略协作和互利合作的信心和决心。

元首引领是中俄关系行稳致远、永葆活力的最根本保障。在两国元首的亲自擘画和战略引领下，中俄双边关系始终保持强劲发展势头，今天的中俄关系成熟、稳定、坚固，经得起任何国际风云变幻考验。双方在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，在国际事务中密切协调配合，共同捍卫真正的多边主义和国际公平正义，为动荡变革中的世界注入了宝贵的稳定性和正能量。《中俄睦邻友好合作条约》延期后，双方将在更高起点、更大范围、更深层次上推进合作，谱写新时代中俄关系新篇章，继续为世界经济复苏注入中俄动力，为全球战略稳定打造中俄支柱，为维护国际公平正义筑就坚固屏障。

新时代中俄关系处于历史最好时期，其特质是成熟、富有建设性与可持续性，以促进两国发展繁荣和人民福祉为宗旨。双方守望相助，共抗疫情，推动经贸、科技创新等领域务实合作逆势前行。今年以来，双边务实合作高开高走，展示了强劲发展势头。前不久，两国核能合作项目——田湾核电站和徐大堡核电站开工，双方还就合作建设国际月球科研站达成共识，这些重大成果是中俄全方位合作的重要标志，将有力促进两国发展振兴，显著提升两国人民的福祉。未来，中俄双方将继续保持密切高层交往，加强疫苗合作，继续扩大双边贸易规模，拓展低碳能源、数字经济、农业等领域合作，推进“一带一路”倡议同欧亚经济联盟对接。俄罗斯国家杜马（议会下院）主席沃洛金认为，俄中合作符合两国根本利益，“这样的合作经得起时间考验，能够代代相传”。

世界越是动荡，中俄就越有必要加强战略协作。中俄双方坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，维护全球战略安全稳定，支持和践行真正的多边主义，反对打着“民主”和“人权”幌子干涉别国内政，反对搞单边强制性制裁；双方一致同意，共同弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。在日前发表的联合声明中，俄方积极评价中方关于构建人类命运共同体的理念，认为该理念有助于加强国际社会团结，合力应对共同挑战；俄方支持中方提出的《全球数据安全倡议》；双方反对通过“搞小圈子”偷换普遍认同的、符合国际法的安排和机制，反对以未达成共识的替代方案解决国际问题，反对在多边机构中搞政治对抗……俄罗斯政治信息中心主任阿列克谢·穆欣说，在当前国际形势下，俄中协作对于维护全球战略安全稳定十分重要。

习近平主席指出：“我们应全面总结中俄关系始终航向不偏、动力不减的成功经验，对各领域合作新目标、新任务作出顶层设计，为《中俄睦邻友好合作条约》注入新的时代内涵。” 相信在两国元首引领和条约精神指导下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系水平将不断提升，两国各领域合作将收获更多成果，为推动建设新型国际关系、构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年07月16日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)