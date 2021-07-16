谢尔盖·拉夫罗夫

俄罗斯联邦与中华人民共和国的关系达到了前所未有的高度，成为21世纪国家间合作的典范。正如历史上的每一次成功故事一样，这里也有为两国关系长期稳步发展起到引领作用的关键节点。《俄中睦邻友好合作条约》是当代俄中关系发展的里程碑。20年前，两国元首签署了该《条约》。

这无疑是一份历史性的文件，它汲取了我们两国历史上积累的积极的协作经验。其中不仅体现了俄中两国人民睦邻友好的悠久历史，也建立了一种新型国家关系。这种模式符合两国的根本利益和两国人民的愿望，为维护持久的多极世界秩序、确保安全与稳定发挥了重要作用。

这份国际法律文件的关键条款构成了数百份双边文件的基础，并对俄罗斯和中国发展与第三国关系的规范框架产生了影响，同时也为上合组织和金砖国家等权威国际机制的创立奠定了重要理念基础。

该《条约》在法律上正式确定了之前在政治层面宣布的双边关系的特性，即：“平等互信的战略协作伙伴关系”。生活不会停滞不前，它总是沿着既定的道路前进，如今我们正在谈论的已经是“新时代全面战略协作伙伴关系”。

我们的基本文件以公认的国际法准则（首先是《联合国宪章》的宗旨和原则）为基础。其中包含了相互支持保护国家统一和领土完整、拒绝首先使用核武器和拒绝相互瞄准战略核导弹的协议；确立了尊重根据本国国情选择政治、经济、社会和文化发展道路的原则；规定了如一方受到侵略威胁，双方将立即进行接触；任何一方不得允许第三国利用其领土损害另一方。在世界正在发生深刻变革的背景下，这些条款具有特殊的意义。

该《条约》是“俄中组合”的法律基础，从很多方面看，这都是一种比“冷战”时期的军事政治联盟都更加完善的双边关系形式。与那些传统的军事政治联盟不同的是，莫斯科和北京的协作不受意识形态的约束、建立在平等的基础上、不针对第三国，也不受外部因素的影响。我们的伙伴关系本身就具有自己的价值，其特点是密切协调行动，包括在具有战略意义的主题上。

该《条约》关于相互没有领土要求，决心将两国共同边界打造成永久世代友好纽带的条款具有重要意义。双方最终解决了敏感的边界问题，这成为顺利划定俄中全线国界的基础。

《条约》显著增加了政治互信，这一点极为重要。根据该文件第十条的规定，我们两国建立了有效的多层级国家间互动机制，两国领导人的会晤在此发挥了关键作用。疫情期间，两国元首继续保持密切的远程对话。2020年，他们进行了5次电话会谈。双方就双边关系问题、抗击新冠肺炎疫情，以及庆祝伟大卫国战争胜利75周年进行了讨论。今年6月28日，俄罗斯总统和中国国家主席举行视频会晤，详细讨论了该《条约》这一“重大的”纪念日。

两国政府首脑的定期会晤机制与最高级别的对话相辅相成。在该机制框架内，由两国副总理领导的5个政府间委员会以及数十个部门间分委会和工作组正在成功运作。

俄罗斯联邦总统办公厅与中国共产党中央委员会办公厅建立了独一无二的协作关系。双方正在系统性地进行议会间交流，并就战略安全及法制、安全和司法领域的合作举行磋商。两国的地方间联系，以及政治党派和社会组织的沟通也越来越密切。

根据《条约》第七条规定的原则，双方只具有防御性质和不针对第三国的军事合作得到了顺利发展。两国定期举行联合参谋部、反恐和海军演习。双方还增加了新的协作形式，包括两国的远程航空兵在亚太地区进行联合空中战略巡航。

该《条约》的主导思想是双方决心将两国人民之间的友谊代代相传。这是一种独一无二、绝无仅有的法律措词，它建立在坚固可靠的历史基础之上。我们两国曾是与德国法西斯主义和日本军国主义作斗争的盟国，经受了最艰难的考验，也遭受了最严重的人员伤亡。苏联军队为解放中国东北做出了关键贡献。我们珍视两国共同历史的光辉篇章，并对第二次世界大战的起因、过程和结果持有相同的看法。我们建立了统一战线，反对篡改二战结果、歪曲历史、美化战犯及其帮凶的企图。

两国在军事纪念主题方面也建立了合作。我们感谢北京对维护为中国的解放和独立献出生命的苏军将士的军事纪念设施的关注。

根据《条约》第十六条，经贸合作是俄中关系最重要的组成部分。自2001年以来，双边贸易额增长了近14倍，并连续三年平稳超过1000亿美元。中国是我国最大的对外贸易合作伙伴。2020年，尽管不是根本性的，但该领域的发展仍然受到了新冠肺炎疫情大流行的负面影响。然而现在我们注意到，贸易额已经得到了快速复苏。我们完全有理由期待，至2021年底双边贸易额将再创新高，并在未来实现两国元首确定的2000亿美元的目标。

我们正在努力提高双边贸易的质量，包括通过使用电子商务工具、扩大服务贸易和采用本国货币结算。目前，卢布和人民币在俄罗斯和中国之间的结算比例已经超过支付总额的1/4。因此，面对来自美国和一些西方国家越来越大的制裁压力，我们两国商业实体之间进行交易的安全性和连续性正在不断提高。在双方调节部门的联合行动下，最大程度地减小第三国采取的单边限制措施对我们两国的金融合作造成的负面影响。虽然还存在一些困难，但整体局势稳定。

我们已经建立了强大的能源联盟。我国的碳氢化合物源源不断地输送到中国。俄中输油管道自2010年以来一直顺利运行，“西伯利亚力量”天然气管道于2019年底启动，目前正在继续讨论其他管线项目。双方还在两国境内实施一系列大型高科技联合项目。其中的成功案例包括：在俄罗斯北极地区启动了“亚马尔液化天然气”生产厂。“俄罗斯国家原子能集团公司”与中国合作建设田湾核电站，今年5月19日，我们两国领导人共同见证了包括“徐大堡”核电站在内的四台机组的开工仪式。

我国正在逐步增加农产品和食品在对华出口中的份额。双方正在俄罗斯境内联合建设新的汽车生产厂，共同研发宽体远程客机和重型民用直升机。两国在信息通信领域有着良好的合作前景。双方在太空领域的合作具有整体性，包括共建“国际月球科研站”项目。

两国正在完善俄中边境地区的交通基础设施。位于布拉戈维申斯克市和黑河市附近的首座阿穆尔河跨境公路大桥已建设完成，下列宁斯阔耶至同江地区的铁路桥也几乎准备就绪。我们正在共同建设连接亚洲和欧洲的国际联运走廊。

根据全球发展趋势，高新技术领域在我们两国的务实合作中占据着重要地位。2020—2021年俄中“科技创新年”的举办就证明了这一点。

该《条约》对于人文合作的意义非同小可。近年来，两国在此方面的合作覆盖面广泛、规模巨大，一如既往地为巩固俄中新时代全面战略协作伙伴关系的社会基础做出贡献。我们显著增加了两国教育交流的规模，2019年达到了10万人次。双方成功运作了位于深圳的联合大学，创建了10多个双边高校联合会。两国旅游互访人数显著增加：2019年，有180万中国公民造访了我国，同时，230万俄罗斯人前往中国旅行。一年一度的文化和电影节、博物馆展会和国际艺术团体的巡演，使两国的文化活动丰富多彩。双方在媒体和体育运动界的联系也越来越多。

遗憾的是，疫情大流行限制了双边交往，并给两国的务实合作和人文交流带来了一定的困难。但是，即便在这样的情况下，我们仍然在所有问题上继续保持着最密切的协调，包括共同抗击新冠肺炎疫情，以及在疫苗生产领域开展合作。我们希望在不久的将来，防疫局势能够允许我们全面恢复各个领域的合作。

俄罗斯和中国在外交政策上的协作，在国际舞台上采取的负责任的行动树立了大国表率。这得益于我们两国对世界局势的看法和对当代热点问题的立场一致或高度接近。

我们和中国朋友始终遵循《条约》第十一条规定的原则，主张严格遵守公认的国际法准则，反对任何以武力施压或干涉主权国家内政的行为。我们坚持通过政治外交途径解决冲突的必要性，不接受“政权更迭”、“双重标准”和单边制裁。当一些国家试图摧毁以联合国为核心的国际法律架构，并以“基于规则的秩序”取而代之的时候，我们的态度对当今的现实而言非常重要。

莫斯科和北京一贯支持建立更加公正、民主并因此更加稳定的多中心世界秩序体系。这样的体系将能够反映出当今世界文化和文明的多样性，以及各国人民自主决定其发展道路的自然意愿。俄中就此问题达成一致的事实本身，对整个国际关系体系起到了稳定和平衡的作用。两国为在历史上共同创造自身命运的各国开展真正平等的、不受胁迫的合作开辟了广阔的空间。

我们满意地注意到，俄罗斯和中国在维护全球战略稳定、军备控制、打击恐怖主义和其他威胁及挑战方面拥有一致或非常近似的立场。我们在诸如联合国、上合组织、金砖国家、“俄中印”机制、二十国集团、亚太经合组织、东亚峰会等多边平台上顺利开展富有成效的协作；在调解叙利亚和阿富汗局势、朝鲜半岛无核化和伊朗核计划等问题上协调步骤。我们两国主张亚太地区的和平发展，以及在那里建立可靠的、确保平等和不可分割安全的不结盟机制。

今天，在欧亚空间正在实施一系列创新一体化项目。其中包括欧亚经济联盟和中国提出的“一带一路”倡议，将其潜力进行对接的工作拥有良好的前景。我们指的是，可以在我们共同的大陆上建立一个从里斯本到雅加达全新的和平、稳定、安全和经济繁荣的地缘战略架构。该架构应当基于国际法原则和透明度，无一例外地向所有国家开放，包括欧亚经济联盟、上合组织和东盟成员国，以及我们所希望的欧盟成员。正是为了完成这一真正具有划时代意义的任务，俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京提出了建立“大欧亚伙伴关系”的倡议。我们将继续与中国朋友一道实施该倡议。

最后，我想要强调的是，俄中签署的这份基础性《条约》成功经受住了时间的考验。它依然是双边关系不可动摇的基础，仍然是一份充满活力、不断发挥作用的文件。它使我们能够进一步发展两国的新时代全面战略协作伙伴关系，从而与新时代不断变化的现实协调一致。我们为此具备了所有必要的先决条件——政治意愿、合理的经济政策，以及一致的外交政策优先事项。我相信，为了我们的共同繁荣，我们两国人民将在和平与和谐中继续加强友谊、睦邻与合作传统。

（作者为俄罗斯联邦外交部部长）

《 人民日报 》（ 2021年07月16日 06 版）

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