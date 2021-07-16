王 毅

今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。2001年7月16日，中俄双方在全面总结两国关系发展经验与成果的基础上，一致决定签署《中俄睦邻友好合作条约》，为迈入新世纪的中俄关系持续健康稳定发展奠定了坚实法律基础，为两国开展各领域友好合作确立了基本原则，成为中俄关系史上的重要里程碑。

《条约》签署以来的20年，是国际形势风云激荡、深刻演变的20年，也是中俄关系提质升级、笃定前行的20年。《条约》从六个维度铸就了中俄之间的新型国家关系。

——两国将平等尊重作为最基本的相处之道。双方相互尊重对方根据本国国情选择的发展道路，始终平等相待，和睦相处，树立起大国交往的典范和标杆。

——两国将相互支持作为最重要的协作精神。双方相互坚定支持对方核心利益，相互坚定支持对方办好自己的事情，相互坚定支持对方发展振兴。

——两国将深化互信作为最坚定的战略选择。双方建立起完备的高层交往机制，就彼此关心的重大问题深入磋商、坦诚交流、凝聚共识，不因一时一事而动摇既定方针，确保双边关系始终高水平运行。

——两国将互利共赢作为最核心的合作原则。双方贸易额从2000年的80亿美元提升到2020年的1078亿美元，20年间增长了13倍多，合作领域拓展到能源、投资、航空航天、高科技等各个领域，合作层次也提升到联合研发、联合生产、发展战略对接等全新高度。

——两国将睦邻友好作为最珍贵的世代传承。双方人文交流蓬勃开展，国家年、语言年、旅游年、青年友好交流年、媒体交流年、地方合作交流年相继成功举办，科技创新年活动正在如火如荼进行，两国民众相互好感逐年递增。

——两国将维护和平作为最重要的国际责任。双方在国际事务中密切协调配合，推动热点问题政治解决，推动国际社会不断完善全球治理，合力应对新威胁新挑战，成为当今世界最重要的稳定性力量之一。

经过20年共同努力，中俄睦邻友好不断巩固，战略协作不断深化，互利合作不断拓展，当前的中俄关系已达到历史最高水平。中俄关系发展取得的丰硕成果充分表明，《条约》确立的精神和原则符合两国和两国人民的根本利益，契合和平、发展、合作、共赢的时代主题，经得起任何国际风云变幻的考验。

2019年，习近平主席同普京总统着眼世界形势变化，顺应两国人民共同愿望，宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，为新时代中俄关系指明了“守望相助、深度融通、开拓创新、普惠共赢”的目标和方向。再次升级的中俄关系有力弘扬了《条约》的精神和原则，呈现出更加鲜明的时代新特征。

——两国元首掌舵领航。2013年以来，习近平主席同普京总统会晤30余次，通过电话、信函交流百余次，在大国元首中建立了最密切的工作关系和深厚的个人友谊。“亲戚越走越亲，朋友越走越近”，两国元首频繁互动，为两国关系发展提供了有力战略引领。

——和衷共济兄弟同心。中俄都有句民谚叫“患难见真交”。新冠肺炎疫情发生以来，俄罗斯是最先向中国提供抗疫物资的国家之一，中国则是在抗疫方面对俄罗斯支持力度最大的国家之一。两国围绕疫情联防联控、疫苗及药物研发和生产开展了密切合作，并在抵制“政治病毒”、打击虚假信息的前沿阵地上并肩作战。在疫苗全面开发使用之时，中俄两国双双选择兼济天下，为填补全球“免疫鸿沟”、保护人类生命健康作出“中俄贡献”。

——合作共赢激发动力。中俄务实合作的内涵和外延不断丰富。两国贸易额连续三年超过千亿美元，贸易结构日益优化，在疫情期间依然显示出强大韧劲。由中俄原油管道、东线天然气管道、黑河公路桥、同江铁路桥组成的“双管双桥”互联互通新格局基本形成。在传统合作领域外，5G、大数据、绿色经济、互联网、气候变化、深空探测等逐渐成为双方合作的生力军。随着两国人员往来快速攀升，人文交流逐渐深入，两国人民之间的友好情谊与日俱增。

——心怀天下彰显担当。中俄同为联合国安理会常任理事国和主要新兴市场国家。面对百年变局，面对世界向何处去、人类该怎么办的重大抉择，中俄带头破题，推动国际社会特别是大国聚焦合作，共克时艰。中方支持俄方关于召开安理会五常峰会的倡议，俄方支持中方发出大国要带头讲平等、带头讲诚信、带头讲合作、带头讲守法的呼吁。

当前，世界正处在一个特殊的历史时期。全球治理体系经历前所未有的深刻调整，国际和平安全正面临复杂严峻的挑战。各国相互联系、相互依存、相互影响更加密切，要团结不要分裂、要开放不要封闭、要合作不要对抗日益成为国际社会的共同选择。中俄睦邻友好、中俄战略协作的成功愈发具有示范意义。

不久前，习近平主席同普京总统举行视频会晤，正式决定《条约》延期，并发表联合声明，重申俄罗斯需要繁荣稳定的中国，中国需要强大成功的俄罗斯，重申两国将遵循世代友好、合作共赢理念发展彼此关系，倡导国际社会维护并弘扬共同价值观，实现共同进步。这份声明既是对《条约》历史意义和现实价值的充分肯定，也是对《条约》精神和原则的崭新诠释，为推动新时代的中俄关系迈向更高水平确定了目标，指明了方向。

站在新的历史起点，面对新的时代召唤，中俄双方要一道努力，使两国关系焕发出新的蓬勃生机，继续在四个方面做典范。

一是做守望相助的典范。志同道合、守望相助是新时代中俄关系的鲜明底色。无论世界如何动荡变革，双方都要不折不扣落实两国元首达成的重要共识，始终在双方核心关切问题上相互支持，做彼此的坚强后盾。双方要牢牢把握中俄关系的前进方向，坚持不结盟、不对抗、不针对第三国原则，同时发扬没有止境、不设禁区的开拓精神，发展超越文明差异、超越意识形态的新型国际关系。

二是做互利共赢的典范。两国要在发展振兴道路上做彼此重要、可靠、优先的伙伴。双方要继续执行好战略性大项目，稳步积累合作“重资产”，同时以科技创新年为契机，加大对新产业、新业态的投入，打造以创新为内核的优质“轻资产”。高质量推进“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接合作，不断完善合作格局，培养更多增长极。

三是做民心相通的典范。人民的深厚友谊是中俄关系发展的宝贵财富和持久动力。双方要进一步密切民间交往，丰富人文交流，鼓励两国青年互学互鉴，让中俄友好更接地气，成为风尚，薪火相传。

四是做捍卫正义的典范。中方愿同俄方一道，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，共同践行真正多边主义，共同推进国际关系民主化，共同倡导和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，携手构建人类命运共同体。

20年风雨兼程，20年初心如磐。身处百年未有之大变局，新时代中俄关系承载着两国人民和国际社会的更大期望。今年是中国共产党百年华诞和我们向第二个百年奋斗目标迈进的出发之年，也是俄罗斯加快推进至2030年国家发展目标的关键一年。两国同时迈入新发展阶段，携手奔向复兴前程。双方将始终铭记缔约初心，共同唱响世代友好主旋律，持续加大战略协作深度，拓展互利合作维度，为增进两国人民福祉，为促进全人类繁荣进步作出新的更大贡献。

展望未来，我们对中俄关系的壮美前景充满信心！

（作者为中国国务委员兼外交部部长）

《 人民日报 》（ 2021年07月16日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)