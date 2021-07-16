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上海合作组织举办有关阿富汗问题专门外长会

2021年07月16日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社杜尚别7月14日电  当地时间7月14日，“上海合作组织—阿富汗联络组”外长会议在杜尚别举行。国务委员兼外长王毅出席。

　　王毅在会议上表示，上合组织应当汇聚共识，形成合力，推动阿局势朝向符合阿及地区国家共同利益的方向发展。一是阻止美国甩锅卸责。二是防止恐怖主义势力回潮。三是合力助推和解进程。四是积极加强多边协调。五是持续助力阿和平重建。中方将继续在充分尊重阿国家主权基础上，本着“阿人主导、阿人所有”原则，在各利益攸关方之间牵线搭桥，调解斡旋，提供协助，贡献智慧，为推动政治解决阿问题发挥建设性作用。我们也愿适时在华举办阿人内部谈判。

　　其他各国外长在发言中均对阿富汗局势因美撤军生乱感到担忧，均警惕国际恐怖势力在阿回潮。各方呼吁坚定推进阿富汗问题政治解决进程，支持阿恢复和平、发展经济、打击恐怖主义和“三股势力”，支持在阿建立包容的政治架构，支持上合组织为阿富汗实现和平和解发挥重要作用，致力于在地区和国际层面加强协调合作、促进阿持久和平与可持续发展。

　　会议通过《上合组织成员国外长关于“上合组织—阿富汗联络组”会议成果的联合声明》。


　　《 人民日报 》（ 2021年07月16日 03 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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