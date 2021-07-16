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王毅出席上海合作组织外长理事会会议

2021年07月16日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社杜尚别7月14日电  当地时间7月14日，国务委员兼外长王毅在杜尚别出席上海合作组织成员国外长理事会会议。

　　王毅表示，20年来，上合组织始终高举“上海精神”旗帜，确立了“世代友好、永保和平”的国家间关系准则，开创了不同社会制度和发展道路国家团结协作、包容互鉴的全新合作模式。我们要秉持“上海精神”，推动上合组织继续健康稳定发展，为推动构建人类命运共同体作出新贡献。第一，团结协作，夯实牢固的政治基础。第二，安危共担，确保地区长治久安。第三，携手抗疫，守护人民健康福祉。第四，开放融通，促进经济稳健复苏。第五，勇立潮头，推动构建命运共同体。

　　其他各国外长在发言中高度评价上合组织成立20年来在维护地区和平稳定、促进经济合作发展、深化人文交流方面取得的显著成就，支持以上合组织成立20周年为新起点，继续秉持“上海精神”，充分挖掘潜力，进一步深化政治、安全、医疗卫生、经贸、人文、科技、环保等领域合作，扩大“朋友圈”，推动上合组织不断发展壮大，为维护世界和平与发展发挥更大作用。

　　此次外长会为将于9月举行的上合组织峰会进行了全面准备。


　　《 人民日报 》（ 2021年07月16日 03 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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