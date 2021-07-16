中国国务院新闻办日前发表《新疆各民族平等权利的保障》白皮书，曾赴新疆考察访问的多国专家学者、媒体从业者在接受本报记者采访时表示，70多年来，中国共产党和中国政府不断丰富和发展治疆方略，新疆人权事业不断取得新的发展和进步，新疆正处于历史上最好的发展时期。

“新疆人权事业的发展进步有目共睹”

2019年冬，秘鲁共产党（团结）总书记路易斯·比利亚努埃瓦应邀访问新疆。“当时下着大雪，但当地人脸上都洋溢着温暖的笑容，他们热情好客，工作积极，收入有保障，对生活满意度高。”他在乌鲁木齐看到，城市基建完备，供电、供暖充足，民众生活舒适便利。“中国政府关注少数民族地区的发展，新疆各族人民平等团结，共同开发建设，共享幸福生活。”

土耳其土中商业促进友好协会主席阿德南曾多次到访新疆，并受邀到当地民众家做客。白皮书发表，他第一时间详细阅读。在他看来，白皮书全面、真实地反映了新疆发展和进步现实，“少数民族地区人民生活水平大幅提高，老百姓安居乐业。”

“中国新疆是个好地方，百闻不如一见。”俄罗斯全国广播电视公司记者亚历山大不久前曾赴新疆采风，看到了当地民众生活幸福，社会和谐安宁。“新疆好不好，新疆民众最有发言权。”

孟加拉国《每日太阳报》执行编辑西哈布·拉赫曼对新疆经济社会发展印象深刻：“城镇居民年人均可支配收入接近3.5万元人民币，农村居民年人均可支配收入也不断增加，再加上新疆建立了覆盖全民的社会保障体系，老百姓生活越来越好。”

泰国泰中文化经济协会副会长兼秘书长派汕认为，正是因为中国政府高度重视新疆脱贫攻坚工作，采取有力举措，才使得去年年底新疆实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫。“新疆各族群众获得感、幸福感、安全感不断增强，新疆人权事业的发展进步有目共睹。”

“传统文化丰富灿烂，信仰自由得到保护与尊重”

在新疆和田市，古巴拉美通讯社记者伊拉姆西参观了改造成民俗街区后的团城。“我非常喜欢这里，‘一街一规划、一户一设计’的改造理念符合实际需要。这里的经济发展日新月异，传统文化丰富灿烂，信仰自由得到保护与尊重。看得出人们生活得很快乐。”

埃及主流媒体《金字塔经济周刊》杂志资深记者萨米娅到过新疆采访，撰写了有关新疆的长篇调查并发表。“新疆是个美丽的地方，中国政府改善宗教活动场所设施条件，保障公民宗教信仰自由。”

“2019年对乌鲁木齐、喀什和石河子的访问，让我更深切地体会到中国政府为保障宗教信仰自由所付出的巨大努力。”阿德南曾在新疆多座城市的清真寺做过礼拜，他表示，这些地方的清真寺整洁干净，礼拜活动井然有序，当地政府还为清真寺添置了现代化的洗浴设施。

土耳其阿通社记者图切努尔在访问新疆后说：“乌鲁木齐等城市比我想象中要发达，国际大巴扎就是其中的一个代表。在新疆艺术剧院，有来自维吾尔族、柯尔克孜族等不同民族的艺术家，他们演奏着本民族传统乐器，乐曲悦耳动听，让我深深陶醉其中。”

“新疆各族民众必将迎来更加幸福美好的明天”

《今日巴基斯坦报》资深记者米安·阿布拉此前曾三次前往新疆采访，见证了当地脱贫工作的巨大成就。“我走进新疆朋友家里和他们聊天，也和他们一同前往清真寺做礼拜。我看到乌鲁木齐的街头更加繁荣，人们满面笑容。在中国政府的有效治理下，新疆已连续多年未发生暴力恐怖案（事）件，极端主义渗透得到有效遏制，新疆人民对未来充满期待。”

“我亲眼见到，那里局势稳定，人们安居乐业。”叶莲娜是一位来自俄罗斯的旅游博主，两年前曾赴新疆采风并根据见闻撰写了不少相关文章。“乌鲁木齐民众告诉我，政府投入了大量资金为他们修路、建房。特别是全面保障受教育权，教育发展的机会和成果公平惠及各族民众。希望通过我的博客，能让读者们看到一个真实、发展、美好的新疆。”

意大利洛伦佐·梅迪奇国际关系研究所专家、国际关系学者法比奥·帕兰迪近日组织撰写了题为《新疆：认识复杂性 构建和平》的报告，获得几十位国际知名学者、政界人士和记者署名支持。“新疆建起不少现代化的住宅区，高速公路、高铁和机场也都赶上了中国其他地方的建设步伐。”帕兰迪了解到，2013年新开辟的以西安—敦煌—吐鲁番为核心的航线，扮演着“空中丝绸之路”的重要角色，为新疆发展带来巨大活力。“这不仅带动了工业物流的进步，还为服务业发展创造了条件。在地形如此复杂的地域，这种大规模的基础设施建设表明了中国政府推动各民族共同繁荣发展的决心。”

埃菲社资深记者哈维尔·加西亚说：“新疆的建设发展有目共睹，发展模式可持续。特别是新疆棉花种植业的机械化和自动化水平极高，有效提升了当地农民的收益。每个人工作都充满干劲。”

法国作家、时政评论家马克西姆·维瓦斯曾于2016年和2018年两赴新疆考察，并著有《维吾尔族假新闻的终结》一书。维瓦斯对新疆发展深有感触：“我在村庄里看到，通电通水、覆盖卫星电视和无线网络、家电配备齐全的新住房拔地而起，众多先进基础设施工程也正在建设。太阳能和风能的广泛应用，让当地民众体验到了清洁能源带来的便捷……在中国共产党和中国政府领导下，新疆各族民众必将迎来更加幸福美好的明天。”

（本报北京、里约热内卢、安卡拉、曼谷、开罗、罗马、莫斯科、伊斯兰堡、巴黎7月15日电 记者颜欢、韩晓明、李晓骁、王传宝、孙广勇、黄培昭、韩硕、张光政、程是颉、刘玲玲）

《 人民日报 》（ 2021年07月16日 03 版）

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