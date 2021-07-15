新华社北京7月15日电（记者吴文诩）联合国人权理事会第47届会议在日内瓦召开期间，北京青少年法律援助与研究中心于15日举办主题为“联合国《儿童权利公约》与各国国内立法”的云上边会。来自阿姆斯特丹自由大学、世界卫生组织驻华代表处等的近百位法律专业人士、高校学者和国际儿童保护关注者参加会议。

北京青少年法律援助与研究中心主任佟丽华表示，去年年初以来，新冠疫情肆虐全球，给各国儿童保护事业发展带来巨大挑战。尽管面临着这样特殊的困难，中国仍然完成了对一部重要法律——未成年人保护法的修订。此次修订在原来“四大保护”基础上增加为“六大保护”，即新增加“政府保护”和“网络保护”，强调政府在保护未成年人方面负有的特殊职责，规定如何应对网络欺凌、网络成瘾、网络隐私和个人信息保护等基于互联网快速发展给儿童权利带来的新问题。

“这次修订将更有效地落实公约对缔约国的要求，全面提升中国未成年人保护事业的水平。”佟丽华说。

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