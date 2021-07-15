新华社北京7月15日电 题：中国经济亮眼成绩单为全球复苏注入信心

新华社记者乔继红

中国国家统计局15日公布数据显示，中国经济上半年同比增长12.7%。中国经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势，持续为全球经济复苏注入信心。

中国经济持续稳定恢复，给世界经济复苏带来动力。中国经济第一季度同比增长18.3%，第二季度同比增长7.9%，强劲的增长给新冠疫情笼罩下的全球经济复苏吃下一颗“定心丸”。面对疫情给全球产业链供应链和世界贸易带来的冲击，中国持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，率先复工复产，为提高全球市场资源配置效率、缓解全球断供之忧、增进各国消费者福祉发挥了至关重要的作用。国际货币基金组织亚太部助理黑格尔·贝格尔说：“鉴于中国经济在全球经济中的分量以及中国经济复苏的溢出效应，中国在亚洲和全球经济复苏中发挥着重要作用。”

中国经济高质量发展，给世界经济复苏注入活力。上半年的数据显示，中国经济新动能快速成长，质量效益稳步提高。高技术制造业增加值同比增长22.6%，新能源汽车、工业机器人、集成电路产量等表现抢眼。这表明，中国经济正在加速转向科技驱动，数字经济、新技术基础设施、绿色技术等经济增长新引擎不断增强。这为全球经济复苏增添了创新活力。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃说，中国在推动数字经济转型方面已取得长足进展。

中国持续扩大对外开放，给世界经济复苏提供机遇。上半年，中国货物进出口同比大增27.1%，贸易结构持续优化，为稳住全球贸易“大盘”，推动全球贸易复苏发挥了重要作用。中国始终秉持开放、合作、团结、共赢的理念，坚定不移全面扩大开放，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，与世界分享中国机遇。近年来，从统筹推进21个自贸试验区建设到高质量高标准建设海南自由贸易港，从颁布实施外商投资法到签署区域全面经济伙伴关系协定，中国开放的大门越开越大，广交会、服贸会、进博会、消博会等重大展会已形成“矩阵”，向世界展现了中国市场的强大“磁力”，释放了合作共赢的有力信号。海外观察人士认为，中国致力于建设更高水平开放型经济新体制，坚定不移扩大对外开放，将加深各国间经济合作，创造巨大的经济效益，促进世界发展繁荣。

当前，全球疫情持续演变，经济全球化不断遭遇逆风和回头浪，外部不稳定不确定因素较多，中国经济依然面临恢复不均衡等困难和挑战。但有理由相信，中国完全有能力克服困难，有办法防范风险，为全球经济复苏提速作出更大贡献。

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