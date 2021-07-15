人民网约翰内斯堡7月15日电 （记者王磊、韦冬泽）2021年7月1日，在花团锦簇、旌旗飘扬的北京天安门广场，各界代表7万余人以盛大仪式欢庆中国共产党百年华诞，受到全世界关注。

中国驻南非使馆组织召开“庆祝中国共产党成立100周年”线上招待会，邀请南非政要齐聚一堂聆听习近平总书记重要讲话，并发表各自观点。

为人民谋幸福是中国共产党的成功秘诀

中国共产党为什么能取得如此伟大的成就？南非非洲人国民大会（非国大）副总书记杰西·杜尔蒂表示，中国共产党的历史是争取国家独立和民族解放的历史，也是为人民谋幸福的历史。回望过去一个世纪，很难想象没有中国共产党的领导如何实现中国的和平崛起和繁荣发展。当前，人类面临不确定的未来和前所未有的疫情，在人类发展史上，从未像今天这么命运与共，人类健康和福祉前所未有密切交织，需要我们共同努力致力于推进共同利益。

南非共产党总书记、高等教育和科技创新部长恩齐曼迪也认为中国共产党所取得的成就与其始终坚持以人民为中心的价值追求密不可分。他特别认同习近平总书记在主旨演讲中的一句话：“中国共产党一经诞生，就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。一百年来，中国共产党团结带领中国人民进行的一切奋斗、一切牺牲、一切创造，归结起来就是一个主题：实现中华民族伟大复兴。”

南非工会大会主席露茜赞赏中国共产党领导人的决心。露茜表示，中国的经济发展和脱贫成果证明，社会主义的愿景已经取得显著成果，说明当一个政党与时俱进，追求崇高理想，为人类服务时，可以取得什么样的伟大成就。

中国取得的成就为世界发展带来启示

杜尔蒂表示，希望中国在朝着下一个百年奋斗过程中，与南非分享经验，助力南非共同发展。

南非前总统莫特兰蒂对中国全面建成小康社会赞叹不已，并认为这是中国革命和发展的里程碑，南非也可以从中学习许多经验。而这一人类史上令人激动的章节并不代表着旅程的终点，而是代表着中国漫漫征程的再出发。

露茜则认为中国的成功在很大程度上归功于中国共产党重视妇女，妇女在中华民族复兴进程中发挥了至关重要的作用，在中国经济发展中仍然发挥着关键作用。以人为本和性别平等的方法是非洲国家可以向中国学习的众多经验之一，它被证明是一种有效的、可持续经济发展的方法。

中南合作将推动地区乃至世界发展

恩齐曼迪表示，南非共产党与中国共产党发展党际关系，加强科学合作，共克疫情，共同解决发展落后难题。南非正处于第三波新冠肺炎疫情中，防控形势严峻。恩齐曼迪表示，中国疫苗对南非应对新冠肺炎疫情至关重要。

他表示，南非资源丰富，然而，若这些矿产资源仅被开采出来并作为原材料出口，南非依然难以解决失业、贫困和不平等问题，因此南非的当务之急是要提高本国产业能力，将矿产资源转化为工业材料和制成品。中国工业发展取得了巨大成就，他建议南非应当与中国携手合作，构建发展伙伴关系。

南非副外长德拉米尼表示，两国的健康卫生合作在疫情下更凸显重要性。中国取得的经济高质量发展、社会进步和科技发展的巨大成就均表明中国正走在实现经济奇迹的正确道路上。德拉米尼由衷赞叹中国在科技、教育、环境等领域取得的成就，并表示在中国共产党的领导下，中国人民将会获得更多发展机遇，生活更加美好幸福。

德拉米尼表示，南方愿同中方继续深化友谊、加强合作，将经济增长和发展转化为人民福祉，并在人力资源发展、减贫、创造就业和可持续发展等方面取得更多成果。

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