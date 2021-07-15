人民网联合国7月14日电 （记者李晓宏）2021年7月13日至15日，联合国经社理事会可持续发展高级别政治论坛举行国别自愿陈述。14日，国务委员兼外长王毅以视频方式出席并就中国落实2030年可持续发展议程作陈述。

王毅说，今年是中国共产党成立100周年。在习近平主席坚强领导下，中国坚持走中国特色社会主义道路，在中华大地上全面建成小康社会，正朝着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。

王毅表示，中国秉持创新、协调、绿色、开放共享的新发展理念，同2030年议程倡导的“人、地球、繁荣、和平、伙伴关系”五大宗旨高度契合，为全球发展事业贡献了中国智慧和中国方案。主要成就和做法：

一是坚持以发展为第一要务。中国始终聚精会神搞建设，一心一意谋发展，成为世界上唯一从“低人类发展水平”跃升到“高人类发展水平”国家，是疫情下唯一正增长主要经济体，为世界经济复苏作出重大贡献。

二是秉持以人为本的理念。中国历史性消除绝对贫困，有效应对新冠肺炎疫情，建成了世界规模最大的社会保障和义务教育体系，数亿人迈入中等收入群体，人民的幸福感、获得感、满足感显著提升。

三是践行人与自然和谐共生。中国秉持人与自然生命共同体理念，始终做坚定的行动派。统筹山水林田湖草沙系统治理，积极落实气候变化《巴黎协定》，不断优化产业能源结构，走绿色低碳循环发展之路。

四是顺应开放共赢的时代潮流。中国始终在世界经济的大海中勇立潮头，对世界增长的贡献率连续15年位居各国之首。同140个伙伴国家共建“一带一路”，搭建了世界规模最大的合作平台。中欧班列在疫情中逆风前行，绿色丝绸之路、数字丝绸之路建设方兴未艾，为2030年议程落实注入新的强劲动力。

五是携手各国实现共同发展。中国始终同其他发展中国家守望相助，砥砺前行。致力于深化南南合作，面对疫情，实施新中国成立以来规模最大的全球人道主义行动，践行中国疫苗作为全球公共产品承诺，为建立全球免疫屏障作出重大贡献。

王毅表示，世界各国正遭受新冠疫情巨大冲击，国际发展事业面临前所未有的挑战。身处关键当口，我们必须携起手来，以更为担当的精神，更加务实的举措，为全球发展进程注入新的动力。

要坚持发展优先，做可持续发展目标的实践者。以人民为中心，将发展作为克服疫情影响、解决人道危机的根本之道。发挥联合国统筹协调作用，将发展置于全球宏观政策突出位置。把2030年议程同本国发展战略相结合，努力实现更高质量、更可持续的发展。欢迎各方积极加入中国和非洲国家共同发起的“支持非洲发展伙伴倡议”。

要尊重彼此发展道路，做公正合理国际秩序的维护者。任何国家都没有权力干涉别国的发展道路。秉持人类命运共同体理念，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，在相互尊重互学互鉴中追求共同进步。坚持真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序，在平等相待、互利合作中实现共同繁荣。

要营造包容联动的发展环境，做开放型世界经济的建设者。走出封闭的小圈子，让经济河流的水活起来，让发展成果惠及各国人民。坚持互联互通，维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，维护全球产业链供应链稳定畅通。中方愿同各方一道，高质量共建“一带一路”，推进世界经济融合、发展联动、成果共享，汇聚“一带一路”和落实2030年议程的强大合力。

要强化创新增长意识，做高质量发展的先行者。勇于投身创新浪潮，探寻新的增长动力和发展路径。坚持绿色低碳发展，为疫后经济复苏提供有力支撑。处理好公平与效率、资本与劳动、技术与就业的关系，避免产生新的发展鸿沟。

要共同应对全球性挑战，做人类光明未来的缔造者。继续深化国际抗疫合作，提高疫苗的可及性和可负担性，反对疫苗民族主义。尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持“共同但有区别的责任”原则，全面落实气候变化《巴黎协定》。深化粮食安全合作，帮助发展中国家走出粮食困境。中方将全力支持联合国粮食系统峰会取得成功，朝着人人免于饥饿的目标迈出坚实步伐。

王毅说，实现可持续发展只有进行时，没有完成时。中方愿同各方携手深化全球发展伙伴关系，开辟国际发展合作新前景，推动构建人类命运共同体。

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