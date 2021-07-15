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联合国：去年全球约2300万儿童错过基础疫苗接种

2021年07月15日15:36 | 来源：新华社
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　　新华社联合国7月15日电 世界卫生组织和联合国儿童基金会15日发布的公报显示，由于新冠疫情导致全球服务中断，2020年全球大约有2300万名儿童错过常规免疫服务中的基础疫苗接种。这一数字比2019年高出370万，也是2009年以来的最高值。

　　数据显示，在全球范围内，百日咳、白喉和破伤风（百白破）三联疫苗的接种率从2019年的86%下降到2020年的83%，这意味着2270万名儿童错过了接种；麻疹疫苗第一剂接种率从86%下降到84%，这意味着2230万名儿童错过了接种。

　　公报说，其中有多达1700万名儿童在2020年可能没有接种任何一种疫苗，这扩大了疫苗获取方面已存在的巨大不平等。这些儿童大多数生活在受冲突影响的社区、服务不足的偏远地区或贫民窟环境中，他们获得基本健康和关键社会服务的机会有限。

　　公报说，儿童免疫服务的中断现象在2020年普遍存在，其中东南亚地区和东地中海地区受影响最大。除了常规免疫接种服务中断外，目前在66个国家和地区还有57项针对脊髓灰质炎、黄热病和其他疾病的大规模疫苗接种服务被推迟，影响到数百万人。

　　世卫组织总干事谭德塞说，各国争相接种新冠疫苗，但在其他疫苗接种方面出现倒退，使儿童面临麻疹、脊髓灰质炎或脑膜炎等毁灭性但可预防疾病的风险。“对于已经与新冠做斗争的社区和卫生系统而言，多种疾病的暴发将是灾难性的，因此现在比以往任何时候都更加迫切需要投资于儿童疫苗接种，并确保每个儿童都能被覆盖。”

(责编：燕勐、徐祥丽)

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