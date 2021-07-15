新华社内罗毕7月14日电 题：中欧非多方合作空间广阔

新华社记者丁蕾 乔本孝 白林

在日前举行的中法德领导人视频峰会上，三国领导人就非洲议题交换意见，中方表示欢迎法国、德国加入中非共同发起的“支持非洲发展伙伴倡议”，开展三方、四方或多方合作。

当前，非洲面临新冠疫情的严重冲击，迫切希望实现经济复苏。今年5月，中非双方共同发起“支持非洲发展伙伴倡议”，旨在支持非洲疫后重建和发展振兴，呼吁国际社会在抗击疫情、疫后重建、贸易投资、债务减免、粮食安全、减贫、数字经济、应对气候变化、工业化、社会发展等领域加大对非洲的支持力度。

分析人士指出，在发展中国家最集中、抗击疫情和实现经济复苏任务最艰巨的非洲大陆，中欧能够发挥互补优势，与非洲国家发展需求有效对接，共同推动非洲经济发展，助力非洲尽快走出疫情阴霾。中欧非多方合作空间广阔。

近年来，一些融合中欧智慧和经验的第三方合作项目，有力促进了非洲可持续发展。以喀麦隆克里比深水港为例，中国港湾工程有限责任公司（中国港湾公司）作为总包方，在深水港项目建成后与法国、喀麦隆方面组建公司联合运营集装箱码头。这一深水港填补了喀麦隆中转箱业务的空白，如今克里比城市和人口规模不断扩大，加工厂接连入驻，配套服务相继到位，有望成为喀麦隆新的经济增长点。

喀麦隆雅温得第二大学教授埃尔维斯·恩戈勒·恩戈勒说，克里比深水港对喀麦隆乃至区域未来发展至关重要，也是中欧合作帮助非洲提高发展效率的样板工程。非洲比以往任何时候都更需要发展合作伙伴，从疫情中尽快实现复苏，应鼓励这类三方合作。

一些业内人士认为，中欧在非洲开展经贸合作互补性强。中国在基础设施建设领域积累大量经验，而欧洲国家与非洲交往历史悠久，在经济可持续发展等领域具备经验和优势。中欧非三方合作，是传统“南北合作”和“南南合作”模式的融合和升华，非洲国家可以从中受益。

肯尼亚圣保罗大学经济学讲师爱德华·库塞瓦说，中欧非开展市场合作是践行多边主义的具体体现，对非洲大陆来说意义重大。预计随着德国、法国等欧洲国家与中国经贸往来越来越密切，多方市场合作有望取得更多成果。

国际货币基金组织网站日前刊登的一篇文章指出，疫情导致非洲经济活动陷入停滞，还可能危及非洲过去20年的经济发展成果。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔表示，中国向非洲提供大量防疫物资和疫苗，在帮助非洲应对疫情方面发挥了示范作用。中国和欧盟都是新冠疫苗重要生产地，双方通力合作可减轻疫情对非洲大陆的破坏性影响，助力非洲渡过疫情难关、实现经济复苏。中法德领导人视频峰会取得重要成果，有助于推动建立更加团结和包容的“后疫情世界”。（参与记者：聂祖国）

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