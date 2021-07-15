新华社华盛顿7月14日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国疾病控制和预防中心14日发布的初步数据显示，2020年美国有超过9.3万人死于药物过量，平均每天致死人数超过250人，较2019年飙升近30%。

美媒援引美国国家吸毒研究所主任诺拉·沃尔科夫的话说，2020年是美国有记录以来药物过量致死人数最多的一年，也是1999年以来增幅最大的一年。

数据显示，在2020年，美国药物过量致死病例六成以上与阿片类药物芬太尼有关，另有约1.3万人死于海洛因过量。在各年龄层中，35岁至44岁因药物过量死亡的人数最多。

美媒援引公共卫生专家的话说，在新冠疫情肆虐美国前，美国药物过量致死人数已再度出现上升趋势。新冠疫情带来的压力与护理难题，进一步加剧了美国的阿片类药物滥用危机。

据美媒报道，2016年以前，美国每年死于海洛因过量者多于阿片类药物过量者，但此后阿片类药物过量致死人数激增。近年来，美国每年因药物过量死亡人数超过因车祸、枪支暴力或艾滋病死亡的人数。

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