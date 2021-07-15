新华社伊斯兰堡7月15日电（记者蒋超）中国驻巴基斯坦大使农融14日晚前往巴首都伊斯兰堡附近的陆军总医院，看望当天在巴西北部开伯尔-普什图省爆炸事件中的部分中方伤员，巴外交秘书苏海尔·马哈茂德陪同看望。

据了解，这些伤员是由巴军方直升机转运至这家医院进行救治的。

农融向院方详细询问受伤同胞的伤势和救治情况，向受伤同胞转达了党中央、国务院和祖国人民的关心与亲切慰问，嘱咐大家安心接受治疗，争取早日康复。受伤同胞对此表示衷心感谢。

农融在接受新华社记者采访时说，发生这样不幸的事件，我们深感痛心。国内对此高度重视，向使馆发来明确指示。我们要按照国内的要求，同巴方进行密切的沟通协调。当前，首先要最大限度、不惜代价地救治伤者，让伤者早日恢复健康。

农融强调，要对事件原因、有关证据和现场进行深入调查，查明真相。如果发现事件中有人为的、恐怖袭击的因素，要查出真凶、严惩不贷。

农融提醒在巴中国公民、企业、项目及机构加强安全警戒，确保人员安全，非必要不外出。

马哈茂德表示，巴方对遇难者表示最深切哀悼，将确保中方伤员得到最好的救治。

当晚，农融还在医院吊唁了爆炸事件中的遇难同胞。

中国驻巴使馆14日发表声明说，当天上午7时（北京时间10时）左右，由中方企业承建的开伯尔-普什图省达苏水电站项目出勤班车在赴施工现场途中遭遇爆炸，造成包括9名中方人员和3名巴方人员在内的12人死亡。目前，巴方正在对爆炸原因展开调查。

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