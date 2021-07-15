新华社哈博罗内7月14日电 综述：非洲累计新冠确诊病例超600万 疫苗接种有望提速

新华社记者

非洲疾病预防控制中心14日发布的数据显示，非洲累计新冠确诊病例已超过600万例，达6027574例，累计死亡153549例。非洲累计确诊病例从超过500万例攀升至超过600万例仅用时33天。

世界卫生组织非洲区域主任玛奇迪索·穆蒂表示，非洲大陆正处于更致命的第三波新冠疫情中，“传染性更强的变异病毒猖獗传播，将对非洲的威胁提升到了一个全新的水平。每个人现在都必须采取行动，加强预防措施，防止紧急情况演变成悲剧”。

面对第三波疫情，非洲多国收紧防疫措施。南非是非洲疫情最严重的国家，累计确诊病例超200万例。南非总统拉马福萨表示，随着德尔塔变异毒株在南非迅速传播，该国正在经历的第三波疫情更为猛烈。在过去两周里，该国每日新增确诊病例数持续超过2万例。

南非政府决定将6月28日起实施的第四级封城措施再延长两周至7月25日，禁止一切社会、政治和宗教聚会，实施宵禁、严禁售酒、关闭学校，餐厅和健身房可以在限制人数的前提下开放。

卢旺达总理办公室14日发布公报宣布，由于新冠病例激增，将从17日至26日在首都基加利和8个城镇再度实施“禁足令”。除医疗、食品和银行业务等必要活动外，居民禁止外出；暂停公共交通，载客摩托车和自行车只允许送货；除提供必要服务外的所有公共和私营机构办公场所应关闭，非提供必要物资的商店也应全部关闭。全部中小学校和高等教育机构停课。

博茨瓦纳总统马西西13日晚发表电视讲话表示，为应对第三波新冠疫情，全国学校将从7月16日至8月7日关闭。

疫苗短缺一直是非洲抗疫面临的难题。非洲疾病预防控制中心公布的数据显示，目前非洲只有约1.19%的人口完成疫苗接种。好消息是非洲疫苗接种接下来有望提速。穆蒂日前表示，通过“新冠肺炎疫苗实施计划”，“在经历长期的疫苗短缺之后，非洲在疫苗供应方面取得了重大进展，这将为非洲大陆抗击疫情注入活力”。

据拉马福萨介绍，南非的新冠疫苗接种计划正在迅速推进。他说，根据不久前非盟和欧盟达成的一项历史性协议，从7月下旬开始，南非及多个非洲国家将在3个月内陆续收到1700万剂强生疫苗。南非自行生产疫苗的计划也将提上日程。此外，南非卫生产品监管局日前批准中国科兴公司生产的新冠疫苗在该国紧急使用，这将有助于推进南非的疫苗接种速度。

津巴布韦政府向中国采购的一批科兴公司新冠疫苗日前运抵首都哈拉雷。津巴布韦总统姆南加古瓦表示，津政府将在公共市场、边境地区和疫情高发城镇全力推进新冠疫苗接种工作，以尽早在全国范围内实现群体免疫。（执笔记者：滕军伟；参与记者：王洪江、曹凯、汪平、张改萍、荆晶、许正、郭骏、吕天然、吴长伟、张玉亮、白林、文浩）

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