新华社北京7月15日电 外交部发言人华春莹15日宣布：应新西兰总理阿德恩邀请，国家主席习近平将于7月16日在北京以视频方式出席亚太经合组织领导人非正式会议。

本次会议由今年亚太经合组织东道主新西兰倡议召开，主题为“新冠肺炎疫情背景下亚太地区如何把握机遇，合作应对卫生危机，加速经济复苏，为未来发展打下更好基础”。

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