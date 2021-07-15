外媒称，当地时间11日古巴部分地区发生游行活动后，古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔第一时间亲赴事发地现场倾听民众呼声，并于12日发表电视讲话。迪亚斯-卡内尔指出，11日发生的反政府行动绝非偶然，是一小撮反古势力打着争取改善民生的幌子破坏古巴人民安宁生活的行径，并再次要求美方停止对古巴的封锁。

“试图挑起政权更迭”

据西班牙《国家报》网站7月12日报道，古巴政府谴责美国煽动反政府行动。

报道注意到，在古巴国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔发出“战斗”号召之后，成千上万的古巴人走上街头，高喊支持政府的口号，并在全国范围发起“重申爱国”活动。这些活动得到了电视台的直播，一些播音员表示，美国正试图从古巴手中夺取革命成果，人民必须站出来捍卫革命。

迪亚斯-卡内尔在周一发表讲话，指出美国从几个月前就开始利用供应短缺和因新冠疫情暴发而在近几周进一步加剧的严重危机引发的民众不满来搅乱古巴的局势。迪亚斯-卡内尔将古巴危机的恶化归咎于“美国的封锁，它以谎言和厚颜无耻的方式，试图挑起古巴的政权更迭”，并要求华盛顿如果真心想要造福古巴人民，就请解除封锁。

另据埃菲社哈瓦那7月12日报道，古巴官方媒体周一报道说，古巴前领导人劳尔·卡斯特罗参加了古巴共产党的领导层会议，会议讨论了古巴周日发生的反政府行动。

古巴国家通讯社发表声明说，这场由古共中央第一书记、国家主席迪亚斯-卡内尔主持的古共政治局会议，“分析了反革命分子精心策划的、美国组织和资助的、以破坏稳定为目的的挑衅行为”。

声明还说：“最高党组织成员还讨论了人民在迪亚斯-卡内尔同志的号召下，上街捍卫革命、挫败颠覆活动的模范反应。”

多国批评外部干涉

据法新社哈瓦那7月13日报道，古巴国家主席迪亚斯-卡内尔周一指出，美国政府因其“经济窒息政策”应为古巴发生的反政府行动负责。

另据俄新社莫斯科7月12日报道，俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃说，俄罗斯认为外部干涉主权国家古巴的内政是不能被允许的。

俄罗斯外交部网站12日发布的公告说：“我们认为，外部干涉主权国家内政及任何其他会鼓动搅乱古巴局势的破坏性行动都是不能被允许的。”

此外据西班牙《国家报》网站7月13日报道，墨西哥总统洛佩斯批评了某些组织的“干涉”，他说这些组织是美国花钱收买的。这位墨西哥总统还谴责了对古巴的国际封锁。

智利共产党通过社交媒体表示，“我们反对美国对古巴加强封锁、进行干涉和侵略。我们要求美国取消封锁，我们与古巴政府和人民团结一致”。

又据法新社加拉加斯7月13日报道，委内瑞拉总统马杜罗周一向古巴政府表示“全力支持”。

马杜罗在与议员们的视频会议上说：“全力支持米格尔·迪亚斯-卡内尔主席，全力支持古巴人民和古巴革命政府。”

美后续动作受关注

俄罗斯《观点报》网站7月12日发表文章称，古巴11日发生反政府行动。这在过去数十年中尚属首次，因此令全世界颇感意外。

文章指出，古巴仍受到美国的制裁和封锁，而且力度之大非同寻常。由于大量古巴移民在美国佛罗里达州聚居，美国前总统特朗普为取悦该州选民而对古巴发起更多制裁。拜登在理论上有可能取消这些制裁，但他这样做的前景并不明朗：首先，目前美国在其他问题上忙得不可开交，顾不上古巴；其次，别忘了特朗普曾以较大优势赢下以往摇摆不定的佛罗里达州。

文章还指出，难怪古巴官员在评论国内局势时纷纷要求美国取消封锁，强调古巴社会经济问题的源头和解决途径就在于此。

文章认为，显然，美国人有以下几种选择：要么在多年的无效尝试之后抓住所谓“历史机遇”、出手干涉古巴内政；要么在“胜利机会”渺茫的情况下避免冒险改变与古巴“重启”关系的旧路线。相当一部分民主党人都支持第二种做法。

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