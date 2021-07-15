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巴西批准又一款中国新冠疫苗临床试验

2021年07月15日13:25 | 来源：新华社
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　　新华社圣保罗7月14日电（记者宫若涵）巴西国家卫生监督局14日宣布，批准在巴西对由中国医学科学院医学生物学研究所（简称医科院生物所）自主研发的科维福新冠病毒灭活疫苗进行Ⅲ期临床试验。

　　该试验将研究科维福疫苗针对18岁及以上成年人的保护效力和安全性。科维福疫苗需接种两剂，间隔为14天。

　　科维福疫苗在巴试验是在世界多个国家和地区进行的临床试验的一部分。全球共计约3.4万人参与科维福疫苗Ⅲ期临床试验，其中巴西参与试验的志愿者人数将为7992人，分为疫苗组和安慰剂组。

　　巴西国家卫生监督局表示，目前巴西仍有大批民众尚未接种任何新冠疫苗，因此短期内该试验的志愿者征集工作不会遇到问题。

　　今年4月，巴西批准由中国三叶草生物制药有限公司（简称“三叶草生物”）研发的一款新冠疫苗在该国进行Ⅱ期和Ⅲ期临床试验；去年7月，由北京科兴中维生物技术有限公司研制的新冠疫苗克尔来福在巴西开展Ⅲ期临床试验。

　　巴西卫生部14日傍晚公布的最新数据显示，24小时内巴西新增新冠确诊病例57736例，累计确诊19209729例；新增死亡病例1556例，累计死亡537394例。

　　巴西主流媒体根据各州卫生厅公布的数据联合统计得出，截至14日20时，巴西全国已有超过8633万人接种了第一剂新冠疫苗，约占总人口的40.77%；其中有超过3211万人完成了两剂疫苗的接种或接种了只需注射一剂的新冠疫苗，这些完全接种者约占总人口的15.17%。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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