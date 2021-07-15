新华社布鲁塞尔7月14日电 题：欧盟力推“碳关税”前景几何

新华社记者康逸 李骥志

欧盟委员会14日提出了一揽子环保提案，旨在实现到2030年欧盟温室气体净排放量与1990年的水平相比至少减少55%，其中包括建立欧盟“碳边界调整机制”。根据这一机制，欧盟将对从碳排放限制相对宽松的国家和地区进口的钢铁、水泥、铝和化肥等商品征税。

同时，欧盟适时祭出碳关税也被视为其缓解巨大债务压力的举措之一。按照提案，根据“碳边界调整机制”获得的碳关税收入将用于支持欧盟7500亿欧元恢复基金，以帮助欧盟成员国应对新冠疫情对经济造成的冲击。

然而，分析人士指出，要将此愿景转化为具有执行力的共识尚需时日。首先，外界对欧盟开征碳关税是否符合现行贸易规则普遍存有疑虑。包括美国在内的欧盟主要贸易伙伴并不完全支持此项征税政策。欧盟委员会表示，计划自2023年起逐步引入碳关税，以便企业在过渡期内作出调整。但欧盟很多贸易伙伴强调“碳边界调整机制”应与世界贸易组织规则、国际气候协定兼容，否则会加剧贸易保护主义风险，对疫情下亟待复苏的全球经济十分不利。

此外，欧盟成员国内部对征收碳关税也存在较大分歧。据悉，法国是征收碳关税政策的主要拥护者，并得到了其他8个欧盟国家的联合支持，但这是否足以让该提案在欧盟理事会获得通过尚未可知。

分析人士指出，由于欧盟各成员国能源结构不同，经济情况各异，对此项政策的态度也有所区别。一些欧盟成员国认为，碳关税对恢复基金的贡献将相当有限，还恐将招致报复性关税。

相关行业也对此忧心忡忡。德国工业界表示，由于其主要出口产品汽车和机械设备需要用到大量钢材，这样征税反而会导致成本增加，丧失自身竞争优势。欧洲水泥和钢铁行业也担心一旦开征碳关税，他们将无法享受现行的免费碳排放配额。欧洲钢铁协会此前致函欧盟委员会称，急于引入“碳边界调整机制”会对欧洲钢铁行业和相关价值链造成影响，削弱企业投资低碳技术的能力。

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