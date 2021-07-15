人民网布鲁塞尔7月14日电 （记者张朋辉）联合国人权理事会第47届会议于6月21日至7月14日在瑞士日内瓦举行。中国民间组织国际交流促进会、中国人权发展基金会、北京市民间组织国际交流促进会等多家中国社会组织以视频方式参会，生动宣介中国人权理念和成就，有力驳斥恶意抹黑中国的谎言，深入揭批美西方人权劣迹。

在就各国新冠肺炎疫情应对问题与人权高专互动对话和人权与国际团结议题互动对话中，中国扶贫基金会代表伍鹏在发言中表示，新冠肺炎疫情已导致全球超过1亿人陷入极端贫困。中国扶贫基金会在支持中国政府做好国内疫情防控工作的同时，积极同缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、埃塞俄比亚、纳米比亚和乌干达等国政府和合作伙伴开展抗疫合作，努力保障当地民众基本生活，充分体现了中国坚持人民至上、生命至上，全力保障人民生命健康权的理念。

围绕人权与国际团结议题，中国人权发展基金会代表杨博超在发言中表示，新冠肺炎疫情发生以来，中国在履行让疫苗成为全球公共产品承诺的同时，向其他国家提供了广泛的人道主义援助。然而，一些西方国家漠视民众生命权和健康权，奉行“疫苗民族主义”，煽动种族仇恨，肆意污蔑他国，破坏了国际社会团结抗疫努力。

香港特别行政区青年陈颖欣在发言中表示，在前段时间举行的七国集团峰会上，有关国家对中国进行无理指责，称香港国安法侵犯公民权利和自由。但事实是香港人民欢迎香港国安法，因为该法保护了他们正常生活的权利，让他们免受暴力侵害。“七国集团成员不应沉溺于他们仍可左右国际规则的美梦中，过时的、排外的小团体不利于国际团结。”

同样来自香港特别行政区的青年陈家珮在发言中表示，面对这场席卷全球的疫情，各国应携手共同抗疫。中国迄今已向近100个国家提供了超过4.8亿剂疫苗。西方国家应当行动起来，加强同其他国家合作，帮助其他国家获得急需的疫苗，而不是将疫情问题政治化。

围绕人权与跨国公司议题，中国国际跨国公司促进会代表张笑宇表示，中国一直秉承互利共赢的合作理念，坚守多边贸易规则，目前在华设立的外资企业已超过100万家。中国在疫情后出台了一系列纾困惠企的政策措施，为包括跨国公司在内的众多企业持续优化营商环境。中国加快建设更高水平开放型经济新体制，将为跨国公司提供更多的市场机会、更好的投资环境、更高的投资回报，有助于更好地保障各国人民的发展权。

针对西方诬蔑的所谓“强迫劳动”问题，来自新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县的玉苏普江·亚森江以自己劳动致富的经历予以驳斥。2017年，他到江西省南昌市一家公司打工，公司同他签订了劳动合同，为他购买“五险一金”，并提供职业技能培训，信教工友休息时可以去清真寺做礼拜。他的各项权益都受到法律保护，根本不存在所谓“强迫劳动”。

围绕隐私权议题，中国网络社会组织联合会代表王四新表示，中国通过加快推进立法工作，在尊重和保障个体隐私权方面取得明显成效，积累了丰富的实践经验。反观美国，为维护其全球霸权，爆出了一系列严重侵犯隐私权的丑闻。美国应正视自身问题，停止损害公众隐私权的错误做法。

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