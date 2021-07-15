人民网布鲁塞尔7月14日电 （记者张朋辉）6月21日至7月14日，联合国人权理事会第47届会议在瑞士日内瓦举行，中国人权研究会以提交书面发言和专家视频发言方式远程参会，介绍中国人权理念和实践，有力揭批美国人权劣迹。

围绕涉疆涉藏有关问题，书面发言以大量调研为基础，提出西方国家对新疆所谓“强迫劳动”的指责与事实严重不符，中国就业扶贫政策是落实联合国相关要求的重要举措，符合国际公约要求，新疆扶贫政策适应客观情况和贫困人口需求，就业扶贫政策对于消除新疆贫困发挥了重要作用。发言指出，西藏和平解放以来，先后进行民主改革，建立社会主义制度，实行民族区域自治，推进改革开放和现代化建设，极大改善了西藏各族人民生产生活条件。

书面发言认为，美国政府在新冠肺炎疫情期间的政策，使得种族不平等状况进一步恶化。美国少数族裔面临更艰难的生活环境，不仅新冠肺炎的感染率和死亡率远高于白人，而且面临更严峻的失业威胁，在就业、执法和司法中遭遇更严重的歧视，在经济、政治、社会等各个领域受到更广泛的不平等对待。美国政府应当正视这一现实，表现出解决问题的政治意愿，采取有效措施消除种族间在各个领域的不平等现象。

在与适足住房权特别报告员的互动对话中，西南政法大学人权研究院讲师郑若瀚表示，各项人权相互联系、密不可分，必须以整体视角理解和实现住房权利。近年来，中国针对生存居住环境极其恶劣的贫困农户，累计投入超过6000亿元资金实施了易地搬迁帮扶。贫困群体搬进新社区后，能够享受更便利的教育、医疗、文化等资源，还获得更多就业机会，住房权利连同其他相关权利一并得到更好保障。

在与消除对麻风病人及其家庭成员歧视问题特别报告员的互动对话中，西南政法大学人权研究院副院长孟庆涛表示，新中国成立以来，中国共免费查治麻风病患者约50万例，从2013年起，每年新发现麻风病患者减少至1000人以下，2020年为200人。当前，中国正通过政府投入、社会力量参与，促进麻风病人去污名化，彻底实现社会融合，为“实现一个没有麻风的世界”贡献中国力量。

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