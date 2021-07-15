美国中央司令部日前宣布，美军从阿富汗撤离进程已经完成90%。俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫警告，美军从阿富汗撤出后如果转至中亚国家部署，对俄方而言“不可接受”，这将影响俄罗斯同美国关系。

13日出版的俄罗斯《国际生活》月刊刊载对里亚布科夫的专访。里亚布科夫说，就撤军问题，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京与美国总统约瑟夫·拜登上月在瑞士日内瓦会晤期间，俄方已向美方表明立场。

“我想要强调，美国将常驻军事力量重新部署到阿富汗邻国是不可接受的，”他说，“我们先前直截了当地告诉美国人，这将改变很多事情，不仅会改变我们对那个重要地区现状的看法，也会改变我们与美国的关系。”

里亚布科夫受访时还表示，俄罗斯已向相关中亚国家发出警告，“与中亚盟友、邻居和朋友以及地区内将受到（美军重新部署）直接影响的其他国家，就这一话题进行了坦率交谈”。

美军驻阿最高指挥官斯科特·米勒12日向美国中央司令部司令肯尼思·麦肯齐正式移交指挥权，标志美国距结束其历时最久海外军事行动又近一步。总统拜登8日说，美军将于8月31日结束在阿军事任务。

按照美联社报道，美国政府考虑将与阿富汗接壤的乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦，以及哈萨克斯坦，列为“潜在的集结待命区”，以便“对美军从阿富汗撤出后可能出现的安全问题进行监测并做出快速反应”。

对于美国政府上述意图，俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫12日指出，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦都是集体安全条约组织成员国，任何外国军队进驻其领土都必须经过安全条约认可。

遭受“9·11”袭击后，美国政府以联合反恐为名，在乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦设立军事基地。乌吉两国政府分别于2005年、2014年关闭基地。俄罗斯目前在塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦设有军事基地。

“我不认为在中亚出现新的美国军事设施能够促进地区安全，”拉夫罗夫说，“没有人乐意被这种美国政策和意图绑架，也没有人对‘招惹报复’感兴趣。”

美国政府去年2月与阿富汗塔利班达成协议，承诺于今年5月1日前完全撤出驻阿美军和北大西洋公约组织部队。拜登4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离，于9月11日前完全撤出。

然而，美国为摆脱战争泥潭，以不负责任方式撤军，给阿富汗留下巨大“安全黑洞”。塔利班近来加强攻势，阿富汗安全形势持续恶化。塔利班宣称已经控制85%阿富汗领土，不过这一说法无法核实。

上周，一个塔利班高级别代表团访问莫斯科。俄方在会谈中对阿富汗北部地区紧张局势持续升级表达关注，敦促塔利班防止动荡波及阿富汗北部邻国。塔利班代表保证“不会侵犯与中亚国家边界”。（蒋国鹏）（新华社专特稿）

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