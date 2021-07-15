经历几个月的下降后，美国新冠疫情曲线再次上升，单日新增确诊病例在三周内翻倍。

约翰斯·霍普金斯大学13日汇总数据显示，当天全美新增新冠确诊病例超过3.27万例；前一天，新增2.36万例。而6月23日，新增确诊数为1.13万例。

美联社分析，美国疫情再次反弹，原因包括新冠变异病毒德尔塔毒株快速传播、疫苗接种缓慢以及7月4日独立日聚集庆祝。

德尔塔毒株最早发现于印度，传染性更强，如今占美国新增确诊病例所感染毒株的比重越来越大。与此同时，美国部分地区民众强烈抵制新冠疫苗，年轻人接种的紧迫感不强。

美国疾病控制和预防中心数据显示，55.6%的美国人接种至少一剂新冠疫苗。过去两周新增确诊增幅较大的5个州疫苗接种率偏低：密苏里州接种率为45.9%；阿肯色州，43%；内华达州，50.9%；路易斯安那州，39.2%；犹他州，49.5%。

美联社报道，密西西比州疫苗接种率在全国排名垫底，州卫生部以存在与新冠病毒及疫苗相关的“虚假消息”为由，在其“脸书”主页封锁疫情帖子。

尽管染疫人数激增，多个州对持续数月的防控限制措施感到疲惫。

密歇根州民主党籍州长格蕾琴·惠特默正纠结是否撤销有关防疫法案。亚拉巴马州共和党籍州长凯·艾维认为没必要恢复防控。他说：“亚拉巴马州开放商业活动……紧急状态和卫生行政令都已到期。我们正向前走。”

内布拉斯加大学全球卫生安全研究中心负责人詹姆斯·劳勒说，重新强制戴口罩并限制聚集有助于缓和疫情，但大多数感染率高的地方不愿意恢复这类防疫措施。

劳勒警告，德尔塔毒株在英国肆虐可能是美国未来疫情形势的预告，而美国人对即将遭遇的情况“一无所知”。（李彦南）（新华社专特稿）

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