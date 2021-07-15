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泰国考虑限制本土产阿斯利康疫苗出口

2021年07月15日08:39 | 来源：新华网
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　　泰国卫生部一名官员14日说，政府正在考虑对在泰国生产的阿斯利康新冠疫苗实行出口管制，以优先确保本国疫苗供应。多个东南亚国家预计接收泰国产阿斯利康疫苗，出口管制可能影响这些国家新冠疫苗供应。

　　泰国卫生部下属的国家疫苗委员会官员那功·炳西14日说：“我们会跟疫苗制造商谈，以便他们能够以匹配当下疫情形势的恰当方式向泰国交付疫苗。”

　　按炳西说法，疫苗委员会已经就疫苗出口管制草案达成“原则一致”，但尚未发布政令，还需其他多个部门审视和权衡这一政策的影响。他没有提及可能的出口限制额度。

　　受阿尔法变异毒株和德尔塔变异毒株影响，泰国新冠疫情4月初起急剧蔓延，迄今累计确诊接近36.3万例，累计病亡2934人。泰国本月单日新增新冠确诊病例多次超过8000例，在人口密集的首都曼谷和周边地区，医疗系统和新冠筛查能力严重承压。

　　泰国6月启动大规模新冠疫苗接种。路透社报道，泰国人口超过6600万，只有大约5%已接种疫苗。

　　英国阿斯利康制药公司与泰国暹罗生物科学公司先前达成协议，由后者6月起在泰国生产阿斯利康疫苗。阿斯利康泰国分公司6月晚些时候说，暹罗生物科学公司今年将生产1.8亿剂疫苗，其中约三分之一供应泰国，剩余部分供应东南亚其他国家。

　　阿斯利康6月向泰国如约交付600万剂疫苗。一名泰国官员6月说，7月交付量预计与6月持平，少于先前宣布的每月1000万剂的交付量。

　　路透社解读，如果泰国实施疫苗出口管制，可能进一步推迟马来西亚、越南、印度尼西亚等国的疫苗接种进度。因印度先前限制疫苗出口，这些国家疫苗供应一度中断。

　　就泰国可能限制疫苗出口，阿斯利康方面暂时没有回应。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、徐祥丽)

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