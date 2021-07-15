新华社北京7月14日电 题：全球抗疫，中国疫苗持续加力

新华社记者张莹

全球疫苗免疫联盟日前宣布已同中国国药集团和科兴公司分别签署预购协议，意味着国药疫苗和科兴疫苗进入“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）疫苗库，将为发展中国家的疫情防控贡献更大力量，进一步为全球抗疫解燃眉之急。

中国疫苗进入COVAX疫苗库，是对其实力的再次认可。国药和科兴两款疫苗的临床试验数据等指标经过了世界卫生组织免疫战略咨询专家组的严格审核，先后被纳入世卫组织紧急使用清单。随着中国疫苗在世界多国接种规模扩大，其安全性和有效性获得越来越多的数据证实，显现出实实在在的效果。

科兴疫苗在智利的真实世界保护力数据显示，该疫苗可有效预防新冠感染、重症和死亡，在完成两剂接种后，预防有症状感染的有效率为65.9%，预防进入重症监护病房的有效率为90.3%。美国有线电视新闻网援引香港大学流行病学教授高本恩的话说，中国疫苗降低了新冠重症和死亡病例数量，肯定是有效的，中国疫苗一定能够挽救很多生命。

从叙利亚边陲到非洲大陆，从亚马孙雨林深处到太平洋岛国，中国疫苗不断向世界各地民众传递抗击疫情的信心和希望。技术成熟、安全有效、储运方便、可及可负担……中国疫苗展现的“硬实力”，令许多国家的政要和民众由衷投下“信任票”。津巴布韦总统姆南加古瓦将中国疫苗比喻为“隧道尽头的光芒”。玻利维亚卫生部副部长玛丽亚·卡斯特认为，国药疫苗正帮助玻利维亚在边境地区有效构筑“免疫屏障”。巴西圣保罗州塞拉纳市全面接种科兴疫苗后疫情得到极大缓解，该市54岁的家庭主妇埃尔薇拉·比迪内洛表示，中国疫苗“是我们能得到的最美好的礼物”。

中国疫苗进入COVAX疫苗库，体现了中国言必信、行必果的大国担当。向COVAX各参与方供货，是推动中国疫苗成为全球公共产品的一项重要举措。从中国在第73届世界卫生大会上庄严承诺中国疫苗将作为全球公共产品以来，中国始终以实际行动履行诺言，致力于实现疫苗在全球特别是发展中国家的可及性和可负担性，为全球抗疫贡献中国力量。

秉持人类卫生健康共同体理念，中国在疫苗研发、生产、分配等各环节上都采取开放合作的态度。在自身人口基数巨大、疫苗供应十分紧张情况下，中国对所有向中方提出疫苗合作需求的国家都积极回应，迄今已向全球100多个国家和国际组织提供了5亿剂疫苗和原液，相当于当前全球疫苗总产量的六分之一。中国政府还大力支持中国疫苗企业向发展中国家进行技术转让，中国疫苗企业已在阿联酋、印度尼西亚、马来西亚、埃及、巴西、土耳其、巴基斯坦、墨西哥等国启动合作生产，产能已超过2亿剂。

新冠病毒仍在肆虐，当前世界防疫形势依然严峻。全球新冠死亡病例已突破400万例，尽快推广疫苗接种是挽救生命的希望所在。然而，目前全球疫苗接种不平衡问题十分突出。一些西方国家限制疫苗出口，囤积远超过本国民众需求量的疫苗，许多欠发达国家却陷入无疫苗可用的困境。此外，变异新冠病毒层出不穷、加速传播等新的挑战需要各国加强合作应对。世卫组织总干事谭德塞日前再次呼吁少数国家放弃“疫苗民族主义”，号召全世界团结起来共同应对疫情。

为了终结这场大流行，让世界重回正轨，各国应携手共进，坚持疫苗的全球公共产品属性，通过多边机制尽快让更多国家的更多民众受到疫苗保护，早日建立起阻断新冠病毒传播的“免疫屏障”。

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