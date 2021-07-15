新华社法兰克福7月14日电（记者沈忠浩 左为）欧洲中央银行14日宣布启动数字欧元项目并展开相关调查研究。

根据欧洲央行当天发布的新闻公告，调查研究为期2年，是数字欧元项目的初始阶段，旨在解决数字欧元设计和发行等关键问题。在该阶段，欧洲央行与成员国央行组成的欧元系统将对数字欧元进行设计开发，评估优先应用场景和潜在市场影响，与欧洲议会等机构研究相关法律框架，保护使用者隐私并避免对欧元区居民、机构乃至整体经济带来风险。

欧洲央行强调，数字欧元必须能够满足欧洲民众需求，同时有助于防止违法活动，避免对金融稳定和货币政策产生不良影响。“无论如何，数字欧元将是对现金的补充，而非替代。”

欧洲央行行长拉加德表示，自去年10月发布有关数字货币的综合报告以来，欧洲央行对数字欧元展开进一步分析，向民众和专业人士征求意见，结果令人鼓舞。基于此，欧洲央行决定正式启动数字欧元项目，目标是让欧洲居民和企业在数字时代继续拥有最安全的货币，即中央银行货币。

过去9个月，欧元系统组织了多项有关数字欧元的实验，涉及隐私、反洗钱和流通限制等。欧洲央行表示，实验过程中未发现重大技术障碍。

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