7月14日，欧盟委员会主席冯德莱恩（左三）、第一副主席蒂默曼斯（左一）等在比利时布鲁塞尔出席应对气候变化一揽子计划提案发布会。新华社记者 张铖 摄

新华社布鲁塞尔7月14日电（记者任珂 李骥志）欧盟委员会14日提出应对气候变化的一揽子计划提案，旨在实现到2030年欧盟温室气体净排放量与1990年的水平相比至少减少55%，到2050年实现碳中和。

7月14日，欧盟委员会主席冯德莱恩在比利时布鲁塞尔出席应对气候变化一揽子计划提案发布会。新华社记者 张铖 摄

欧盟委员会当天公布的提案涉及交通、能源、建筑、农业和税收政策等方面，内容包括将收紧现有的碳排放交易体系；增加可再生能源的使用；减少对化石能源的依赖；提高能源效率；尽快推出低碳运输方式以及与之相配套的基础设施和燃料等。

根据提案，到2030年，可再生能源将占欧盟最终能源消耗的40%；2030年新注册燃油车将比2021年减少55%，到2035年将不再有新的燃油车注册；到2035年，主要高速公路上每60公里将建一个充电站，每150公里建一个充氢站；通过土地利用、林业和农业领域的减排措施，到2030年自然减少3.1亿吨二氧化碳排放；支持航空和航运业选择更多清洁能源；建立道路交通和建筑行业碳排放市场等。

7月14日，欧盟委员会第一副主席蒂默曼斯在比利时布鲁塞尔出席应对气候变化一揽子计划提案发布会。新华社记者 张铖 摄

此外，欧盟还将设立“碳边界调整机制”，即对来自碳排放限制相对宽松国家和地区的进口商品，主要包括钢铁、水泥和化肥等征税。

欧盟委员会说，提案对实现欧盟2019年12月提出的“绿色协议”至关重要。通过提案，欧盟委员会将提出立法工具，以实现《欧洲气候法》中确定的目标，并从根本上改变欧盟的经济和社会，以实现公平、绿色和繁荣的未来。

欧盟委员会主席冯德莱恩当天说，化石燃料经济已经达到极限，已经到了更注重创新、使用更清洁能源的时候。欧洲是第一个宣布将在2050年实现碳中和的大陆，也是第一个提出相关具体路线图的大陆。

7月14日，欧盟委员会主席冯德莱恩（左四）、第一副主席蒂默曼斯（左二）等在比利时布鲁塞尔出席应对气候变化一揽子计划提案发布会。新华社记者 张铖 摄

这一揽子计划提案还需经过欧洲议会和欧盟理事会讨论通过才能付诸实施。外界普遍认为，欧盟各国发展水平各异，低碳转型代价不同，围绕新规则的谈判和博弈将十分激烈，预计有关各方围绕提案的讨论过程会长达两年。

2019年12月，欧盟委员会公布“欧洲绿色协议”，首次提出到2050年实现碳中和，即二氧化碳净排放量降为零。

(责编：燕勐、徐祥丽)