人民网约翰内斯堡7月15日电 （记者王磊）据南非政府消息，南非总统拉马福萨14日与各政党领导人召开线上会议时表示，正考虑向豪登省和夸祖鲁·纳塔尔省持续受到暴力袭击影响的地区进一步部署南非国防军。

拉马福萨表示，政府抓紧时间采取一切办法，并与民间社会合作，努力制止影响全国各地的公共暴力。拉马福萨还警告说，由于食品、燃料和药品供应链的大面积中断，部分地区可能很快面临粮食供应短缺的困境。

会议上，各政党领导人将南非当前的局势描述为“对民主秩序的攻击，鉴于失业率和贫困率居高不下，需要长期采取多方面的对策”。各政党领导人认为，目前的情况需要立即恢复社区的平静和秩序，扩大部署南非国防军，以此遏制暴力和其他形式的违法犯罪行为。各政党领导人还敦促确保主要运输路线的安全，使燃料、食品、医疗用品和其他必需品能够到达社区，并严格执行晚上9点至凌晨4点的宵禁；呼吁加强警察、国防军、情报机构、私人安全部门和社区安全机构之间的协作。

拉马福萨总统在会上对各政党领导人提出的建议表示欢迎，并表示正在解决扩大部署南非国防军的问题。

(责编：崔译戈、刘慧)