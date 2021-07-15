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法国国庆节阅兵式采取严格防疫措施

唐霁
2021年07月15日08:11 | 来源：新华社
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　　新华社巴黎7月14日电（记者唐霁）法国一年一度的国庆阅兵式14日在巴黎举行。因新冠疫情近期有反弹迹象，法国在阅兵式期间采取了严格的防疫措施。

　　阅兵式从上午10时开始，历时2个小时。巴黎市政府和巴黎警察局将受阅部队途经的香榭丽舍大街及两侧街道设为封锁区，所有进入该区域观看阅兵式的人员必须持“健康通行证”，证明自己已完全接种新冠疫苗或核酸检测结果呈阴性，同时必须戴口罩。阅兵式观礼台所容纳人数由以往的2.5万人缩减至1万人。

　　国庆阅兵式组织方介绍说，今年阅兵式的主题是“赢得未来”，该主题有双重含义，一方面指法国将在抗疫斗争中取得最后的胜利，另一方面指法国军队已经为未来基于高科技武器的高强度、更艰苦的战斗做好准备。

　　据法国媒体报道，共有5000多名官兵、97架军机、221辆军车和200匹战马参加当天的阅兵式，其中包括法国空军于2019年成立的太空军事指挥部以及参与抗疫工作的法国国防部卫生局的军人代表。

　　此外，巴黎警察局发布通告说，当晚将在埃菲尔铁塔举行焰火表演，进入铁塔附近参观区的人员必须持“健康通行证”并戴口罩。

　　1789年7月14日，法国人民攻克了象征法国封建统治的堡垒巴士底狱。1880年7月6日，法兰西第三共和国颁布法令，将7月14日定为法国国庆节。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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