人民网雅加达7月14日电 （记者张杰）印度尼西亚卫生部7月14日公布数据显示，过去24小时内，印尼单日新增新冠确诊病例54517例，首次突破5万人大关，累计确诊人数达到2,670,046人，同期因新冠死亡病例增加991人，总数达到 69,210人。

印尼外长雷特诺14日表示，迄今为止，印尼已从各国免费获得了1470余万剂新冠疫苗。这些免费疫苗是通过“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）疫苗库分发的，截至7月13日，印尼已从多边渠道获得了14704860剂免费的成品疫苗。在接下来的几天里，印尼将收到来自COVAX疫苗库的莫德纳疫苗。此外，印尼还将通过双边渠道收到来自日本和阿拉伯酋长国捐助的疫苗。

印尼国企事业部副部长帕哈拉13日表示，当日再次收到从中国运抵的140万剂国药疫苗，目前印尼已获得的国药疫苗总量达400万剂。在未来3天，中国还将继续向印尼提供中国国药疫苗。目前，印尼约有3690万人接种了第一针疫苗，1519万人接种了第二针疫苗。

(责编：崔译戈、刘慧)