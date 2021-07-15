新华社耶路撒冷7月14日电（记者吕迎旭 尚昊）阿拉伯联合酋长国驻以色列大使馆14日在以色列海滨城市特拉维夫举行开馆仪式。

以色列总统赫尔佐格在开馆仪式上说，这是实现中东和平、繁荣与安全道路上的里程碑，希望以色列能与更多阿拉伯国家签署和平协议。

7月14日，以色列总统赫尔佐格（左）和阿联酋驻以色列大使穆罕默德·哈贾在特拉维夫出席阿联酋驻以色列使馆开馆仪式。新华社发（吉尔·科恩·马根摄）

阿联酋驻以色列大使穆罕默德·哈贾在仪式上表示，阿联酋使馆开馆是在执行此前两国签署的关系正常化协议。协议签署以来，两国就经贸、投资以及大学和医院方面的合作进行了磋商。

在美国撮合下，去年9月15日阿联酋和以色列在美国白宫签署关系正常化协议。今年1月24日，以色列驻阿联酋大使馆在阿布扎比正式开放。

7月14日，以色列总统赫尔佐格（左）和阿联酋驻以色列大使穆罕默德·哈贾在特拉维夫出席阿联酋驻以色列使馆开馆仪式。新华社发（吉尔·科恩·马根摄）

自去年8月以来，阿联酋、巴林、苏丹、摩洛哥4个阿拉伯国家相继宣布同以色列实现关系正常化。相关协议遭巴勒斯坦各方反对。

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