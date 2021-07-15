新华社东京7月14日电（记者华义）距离东京奥运会开幕还有不到10天，日本新冠疫情持续扩散。14日，日本单日新增新冠确诊病例时隔一个多月再次超过3000例，东京都新增确诊病例时隔约两个月再超1000例。

据日本广播协会电视台统计，截至14日18时（北京时间17时），日本当日新增新冠确诊病例3194例，累计确诊827667例；新增死亡20例，累计死亡14998例。日本最近一次单日新增新冠确诊病例超过3000例是在6月2日。东京都14日新增新冠确诊病例1149例，该地上一次单日新增确诊病例超过1000例是在5月13日。

虽然12日起东京都再次进入紧急状态，但此后当地主要车站的人流量仅小幅下降。由于这已是东京都为防控新冠第四次进入紧急状态，当地民众已普遍产生防疫疲劳，不少人对紧急状态习以为常。

据日本厚生劳动省统计，截至14日，日本共完成约6365万剂新冠疫苗接种，比前一天增加约166万剂，共有约2427万人完成两剂接种。

近期日本各地出现疫苗供应不足，一些地方不得不暂时取消接种预约。日本各都道府县知事组成的全国知事会11日召开在线会议，要求日本政府解决疫苗不足问题，还对因政府疫苗供应不足导致各地接种出现混乱的情况提出批评。

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