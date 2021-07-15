新华社雅加达7月14日电（记者汪奥娜）据印度尼西亚国家抗灾署14日发布的疫情数据，印尼较前一日新增新冠确诊病例54517例，创该国疫情暴发以来新高，新增死亡病例991例，这两个数据在东南亚各国中均为最高值。

疫情数据显示，尽管印尼已实施更为严格的公共活动限制措施，但在过去10天中的6天里，该国日增新冠确诊病例仍接连创下新高。

印尼卫生部长布迪·古纳迪14日表示，变异新冠病毒德尔塔毒株正在印尼全国加速传播，各地对于印尼能否应对这轮疫情高峰的担忧不断增加。

严峻的新冠疫情使印尼医疗系统全面承压。布迪表示，印尼目前需给疫情最为严重的7个省级行政区额外配备约2万名护士和3000名医生，才能应对快速增加的新冠病例。护士组织和教育机构发布的数据显示，目前约有1.9万名护士能够支援新冠抗疫一线，另有约3900名实习医生准备参加救治。

为减少人员流动和聚集，印尼政府自7月3日起在爪哇岛和巴厘岛实施公共活动限制措施，这两地以外的15个新冠疫情严重的市、县则在本月12日到20日期间实施公共活动限制措施。

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