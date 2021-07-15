据新华社杜尚别7月13日电 当地时间7月13日，塔吉克斯坦总统拉赫蒙在杜尚别会见国务委员兼外长王毅。

王毅向拉赫蒙转达了习近平主席的亲切问候。王毅表示，中方愿同塔方共同努力，持续巩固两国政治互信，深化各领域合作，打造高质量、深层次的中塔发展共同体，构建坚不可摧的中塔安全共同体，维护两国共同利益，助力地区和平发展。中方将继续坚定支持和帮助塔方抗击疫情，深化两国务实合作特别是共建“一带一路”合作。双方要着眼后疫情时期，加快两国发展战略对接，拓展高科技、高端制造、数字经济等新兴领域合作，实施一批新的具有示范效益的大型项目。

拉赫蒙请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，热烈祝贺中国共产党成立100周年，表示相信在中国共产党带领下，中国人民一定能取得新的更大成就。塔方愿与中方进一步深化各个领域、各种形式的互利合作。新冠肺炎疫情是全人类挑战，中国是抗疫最成功的国家，为世界公共卫生和全球抗疫作出了重大贡献。感谢中方全力支持塔抗疫，塔方希进一步加强与中方在疫苗等领域合作。塔方愿与中方进一步密切在“一带一路”框架下的合作，特别是农业、互联互通和大项目合作，共同打击“三股势力”、跨国有组织犯罪、网络犯罪，深化双方安全领域战略伙伴关系。

当日，王毅还同塔外长穆赫里丁举行会谈，出席有关双边合作文件签字仪式并共同会见记者。

《 人民日报 》（ 2021年07月15日 03 版）

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