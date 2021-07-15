新华社北京7月14日电 （记者伍岳、王宾）外交部发言人赵立坚14日表示，美方接二连三发布涉疆报告，重复的都是陈词滥调的谎言。每重复一次，就暴露其在人权问题上虚伪霸权的本质。

在当日例行记者会上，有记者问：美国国务院13日发表声明称，美国务院、财政部、商务部、国土安全部、贸易代表办公室和劳工部发布了一份更新版的新疆供应链商业咨询公告，以回应中国政府在新疆进行的“种族灭绝、反人类罪行，以及强迫劳动”。中方对此有何评论？

赵立坚说，说到“种族灭绝”“反人类罪”和“强迫劳动”，为什么美国给他国炮制这些莫须有的罪名时总是信手拈来？答案很简单。因为这些恶行原本就是美国的原罪。

他说，美国在西进运动中大肆杀戮和驱逐印第安人，使得曾为北美主体人口的印第安人，如今只占美国人口的2%，这不是种族灭绝是什么？美国有数百年贩卖、虐待和歧视黑奴的历史，100年前更制造了对塔尔萨非洲裔骇人听闻的大屠杀，这不是种族灭绝是什么？美国约有50万童工从事农业劳作，很多孩子从8岁起开始工作，每周工作时长达72小时，死亡童工案件屡屡发生，这不是强迫劳动是什么？每年数万人被从境外贩卖至美国“血汗工厂”，美国至少50万人遭受现代奴役，这不是强迫劳动是什么？

赵立坚说，美国的原罪远远不止这些。那些在白人至上主义的重压下不能自由呼吸的“弗洛伊德们”，那些生活在种族仇恨犯罪阴影下的少数族裔，那些遭受残暴对待、处境悲惨的难民移民，那些被美军打着反恐旗号非法杀戮、残忍虐待的外国平民，无时无刻不在控诉着美国的种种反人类罪行。

“美方应该认识到，不管花多大精力编造涉疆谎言，他们以疆制华的险恶图谋都只会失败。在人类正义和良知面前，在事实和真相面前，甩锅推责、转移视线没有出路，只会撞得头破血流。对美方而言，反躬自省、悬崖勒马，切实正视并解决好自身问题，才是人间正道、沧桑正途。”他说。

(责编：岳弘彬、牛镛)