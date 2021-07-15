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王毅会见巴基斯坦外长库雷希

2021年07月15日06:40 | 来源：新华网
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　　新华社杜尚别7月14日电 当地时间7月14日，国务委员兼外长王毅在杜尚别会见巴基斯坦外长库雷希。

　　王毅表示，中巴是全天候战略合作伙伴。在涉及各自核心利益问题上，双方始终坚定站在一起，矢志不移相互支持，这一优良传统要保持下去。中方愿同巴方以庆祝中巴建交70周年为契机，总结两国关系发展经验，规划下步发展方向，共同应对国际和地区形势变化，把两国关系推向更高水平。中方将继续向巴提供疫苗，帮助巴彻底战胜疫情。

　　库雷希热烈祝贺中国共产党百年华诞，表示巴方衷心欢迎并支持中国发展崛起，致力于将巴中传统友谊进一步发扬光大。感谢中方为巴方抗击疫情提供的宝贵支持。巴中经济走廊项目得到巴朝野赞赏、举国支持，巴方希深化巴中互利合作，推动这一重大工程取得更多成果，助力巴发展振兴。

　　双方就阿富汗局势深入交换了意见，认为当前形势充满挑战，同时也孕育新的机遇。应将“阿人所有、阿人主导”落到实处。应更注意发挥阿邻国的作用，加强利益攸关方沟通配合，共同应对并引导阿局势演变进程。双方同意加强密切协调，严防恐怖主义势力卷土重来，推动重启阿人内部谈判、建立广泛包容的政治架构，共同促进阿和平和解进程。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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