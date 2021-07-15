新华社杜尚别7月14日电 当地时间7月14日，国务委员兼外长王毅在杜尚别会见阿富汗外长阿特马尔。

王毅表示，中国和阿富汗是山水相连的友好邻邦。中方高度重视中阿战略合作伙伴关系，愿同阿方共同筹备好两国高层接触，对外释放积极、和平的信号。中方将继续向阿提供包括疫苗在内的抗疫支持，直至阿最终战胜疫情。希望阿政府确保在阿中国人员和机构安全。

王毅说，美国和北约从阿富汗仓促撤军，导致阿局势紧张升级，战火扩大，阿问题的解决进入十字路口。中方支持本着“阿人所有，阿人主导”原则，通过对话协商，在阿构建广泛包容的政治架构；支持阿成为独立、自主、中立的国家，奉行温和穆斯林政策；支持阿坚定打击一切形式的恐怖主义，同所有邻国友好相处。当务之急是避免发生内战，重启阿人内部谈判，寻求政治和解方案，尤其是防止各种恐怖势力在阿乘机坐大，绝不能使阿再度成为恐怖分子的聚集地。

王毅说，“渡尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇”。不论哪个民族，哪个派别，都是阿富汗大家庭成员，都应承担起开创和平的责任。希望阿政府坚定和谈信心，为阿和解重建创造必要条件。塔利班应坚决同一切恐怖势力划清界限。

王毅强调，中方从不干涉阿内政，也没有任何地缘政治考虑，将继续尊重阿独立、主权和领土完整，相信阿人民有能力治理好自己的国家。中方愿随时提供便利，在中国举行阿人内部谈判，为阿问题的政治解决贡献力量。

阿特马尔热烈祝贺中国共产党成立100周年，表示中国是阿富汗的好朋友、好邻居，阿方期待与中方在政治、经济、安全等领域的合作再上新台阶。阿方完全同意中方在阿问题上的主张，希望与中方加强在双、多边框架下的合作，推动政治解决阿问题。阿方愿与中方加强安全合作，打击“东伊运”等恐怖组织，绝不允许任何恐怖组织在阿做伤害中国的事。感谢中方为阿抗击疫情提供的支持，阿政府将尽最大努力保证在阿中国人员和机构安全。

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