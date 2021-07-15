新华社杜尚别7月14日电 当地时间7月14日，国务委员兼外长王毅在杜尚别会见印度外长苏杰生。

王毅表示，去年9月两国外长莫斯科会晤以来，两军一线部队在加勒万河谷和班公湖地区脱离接触，中印边境地区形势总体趋向缓和。同时，中印关系仍在低谷徘徊，这不符合任何一方利益。中印关系的本质是两个相邻发展中大国如何看待彼此、如何和睦相处、如何相互成就的问题。中方对中印关系的战略判断没有变化。中印关系定位仍应是互不构成威胁、互为发展机遇，两国是伙伴，而非对手，更不是敌人。中印关系原则仍应是互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政，相互尊重彼此核心利益。中印互动模式仍应为合作为主导，互利互补，良性竞争，避免对抗。当前，中印两国无论对各自地区还是世界和平与繁荣都承担着更加重要的责任，应更加重视双方共同战略利益，更好造福两国人民。

王毅指出，去年中印边境事态是非曲直清楚，责任不在中方。中方愿意同印方通过谈判磋商，就需应急处置的问题寻求双方都接受的解决方案。双方应该将边界问题放在双边关系适当位置，通过扩大双边合作积极面，为谈判解决分歧创造有利条件。要巩固已取得的脱离接触成果，严格依照双方协议和共识，不在敏感争议区采取任何单方面行动，避免因误解误判导致局势反复。要着眼长远，从应急处置逐步转向常态化管控，防止涉边事件对双边关系造成不必要干扰。

苏杰生赞同王毅对中印关系的基本判断，表示作为两个发展中大国，双方有很多共同点，在很多领域都应加强合作。印方没有也不希望改变对印中关系的战略判断，愿同中方共同努力，推动双边关系走出低谷。印中应当通过对话和磋商找到符合双方利益的边界问题解决方案，同时都应确保不采取单边行动，避免局势复杂化。印方感谢中方对印举办金砖活动给予的支持。

双方都认为应尽快使两国关系摆脱目前低水平徘徊的局面，实现健康稳定发展。双方都鼓励通过现有机制加强两国边境事务磋商，巩固好已达成的成果，同时力争从应急处置向常态化管控转变，共同维护边境地区和平安宁。

(责编：牛镛、岳弘彬)