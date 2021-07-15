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当地时间7月12日，英国首相鲍里斯·约翰逊宣布，自本月19日起，该国正式实施英格兰地区最后阶段的解封计划。根据计划，政府将不再强制要求民众佩戴口罩、居家办公、保持一米以上社交距离，所有的经营场所获准开放，不再对社交聚会人数设限等。

约翰逊强调，新冠肺炎疫情常态化已无可避免，民众须“学会与病毒共存”，未来也须接受更多的死亡病例。他表示，政府已完成构建社会免疫屏障的任务，至于个人的防护问题，应交由民众自行判断与落实。

备受质疑

7月8日，英国交通大臣格兰特·沙普斯宣布，从7月19日开始，完成2剂疫苗接种的英国民众从“琥珀色”清单上的国家返回英格兰时，无需自我隔离，只需在临行前进行病毒检测。

随着英国政府大幅放宽防疫措施，该国单日新增确诊病例不断攀升。官方数据显示，截至7月12日，该国新增确诊病例超3.4万例，累计死亡达128431例。

英国公共卫生部门公布，过去一周，英国德尔塔变异毒株确诊病例上升32%，占该国新冠肺炎基因测序病例的99%。英国卫生大臣赛义德·贾维德警告，一旦正式实施全面解封，8月的单日新增确诊病例恐飙升至10万例。

122名英国专家在《柳叶刀》发信警告，任何能够导致高水平感染的防疫策略都是“不道德和不合逻辑的”。专家指出，解封将导致新冠肺炎确诊病例以指数级别增长，直至数百万人受感染，数十万人长期患病和残疾。

约翰逊称，尽管有些迹象令人担忧，但英国的疫苗接种普及率较高，死亡率、住院率较低，基于多方利弊权衡和各方面数据评估，解封计划将持续推进。英国政府在最新的疫苗部署计划中表示，将于7月19日前为2/3的成年人完成两剂疫苗接种。

复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯在接受本报采访时分析，英国政府决定全面解封的关键原因包括：一方面，疫情难以在短期之内结束，持续封锁不利于英国重启经济；另一方面，英国新冠疫苗接种规模和速度居欧洲首位，截至目前，87.2%的英国成年人已接种完第一剂疫苗，完成两剂疫苗接种的则有66.2%，约3480万人，其中还包括了弱势群体。

中国人民大学国际事务研究所所长王义桅教授在接受本报采访时表示，英国奉行社会达尔文主义，在自由与秩序之间，英国人大多选择前者。他们相信通过疫苗接种形成群体免疫后，即使病毒小范围传播也能得到控制。

无奈之举

今年4月，英国政府放宽超市、酒吧、餐馆等服务业的限制。路透社报道称，尽管英国已逐步解封，但该国5月的经济增速仍放缓0.8%，只达预期增速的一半。相较于4月，该国5月的服务业增长率仅上升0.9%，低于预期。

据英国广播公司报道，英国2021年上半年的经济复苏落后于其他大型经济体，国内生产总值比疫情前大幅下降8.7%，英国在发达经济体中受疫情影响严重。

丁纯指出，服务业在英国经济中的比重较高，受疫情冲击严重。倘若英国复工复产的进程不断受疫情掣肘，该国的经济运转将难以回归正常轨道。此外，“脱欧”后的英国，本就处于急需调整的阶段，许多产业链都将受到严重冲击，为降低疫情限制措施带来的经济影响，全面解封是大势所趋。

王义桅认为，英国经济主要由金融与服务业构成，在“脱欧”的背景下，该国还须面对美国无限量化宽松政策的影响。“英国原来的经济增长模式已无法有效驱动该国经济。”王义桅表示，“目前，全球产业链开始走向区域化和本土化，各国经济在此基础上向数字、绿色、健康等新兴领域转型。然而，相较于其他主要经济体，英国没有太多区域化的依托。”

专家分析，全面解封是否有助于推动英国第三季度的经济增长仍是一个未知数，倘若疫情在解封后持续恶化，消费者或将更加谨慎、减少支出，届时英国政府的解封策略恐适得其反。

(责编：岳弘彬、牛镛)