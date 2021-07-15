杨 宁 陈 晨

中国和斯里兰卡合营的汉班托塔国际港口集团七月十三日发布简报说，尽管受新冠肺炎疫情影响，汉班托塔港二〇二一年上半年货运量仍保持可观增长，同比增幅超百分之一百八十。图为日前无人机拍摄的斯里兰卡汉班托塔港堆场上停满的滚装车辆。

新华社发

世界银行6月期《全球经济展望》报告显示，2021年全球经济增长预计将达到5.6%左右，是近50年来最大增速，也是近80年来最大的衰退后增速。

当前世界经济正处于逐步复苏之中，但仍具有脆弱性与不确定性。在全球化智库与世界银行联合举办的线上研讨会中，世界银行前景预测局局长阿伊汗·高斯预测，2022年全球经济增长将保持强势，但经济复苏的势头却不平衡。实现世界经济全面回暖，还需要全球各国的共同努力。

逐步复苏

全球经济目前整体保持恢复性增长势头。据中国物流与采购联合会数据，上半年全球制造业采购经理指数均值为56.5%，较2019年同期上升5.3个百分点，较2020年下半年上升3.1个百分点。联合国贸发会议发布的《全球贸易更新报告》显示，2021年第一季度全球贸易实现同比增长10%，环比增长4%。

在促进世界经济复苏的进程中，中国发挥了显著作用。根据国家统计局数据，中国第一季度国内生产总值达24.93万亿元，同比增长18.3%。国际社会对中国经济发展也持乐观态度。世界银行6月29日发布报告，将中国2021年经济增长预期值从8.1%上调至8.5%。

“中国是2020年唯一保持经济正增长的主要经济体，所开展的积极对外贸易，尤其是积极扩大进口，对减轻全球经济衰退、促进全球经济复苏注入了强大活力。”外交学院原副院长江瑞平在接受本报采访时指出，“中国经济在全球经济中占比快速提高，且经济增速明显快于全球总体水平，因此对全球经济复苏贡献巨大。此外，在疫情防控方面，中国的无私援助，也为缓解其他国家疫情造成的经济冲击提供了多层面重要帮助。”

在就业领域，德国呈现向好趋势。当地时间6月30日，德国联邦劳工局发布数据显示，6月份德国劳动力市场继续好转，失业人数为261.4万人，与去年同期相比减少了23.9万人。联邦劳工局局长德特勒夫·舍勒表示：“劳动力市场在6月份继续全面改善，公司正在减少短期工作（岗位），并寻找新员工。”

新冠疫苗在推动经济复苏方面发挥了作用。6月18日，德国卫生部长延斯·施潘公开表示，大约4150万人，即德国人口的50.1%已经接种至少一剂新冠疫苗；将近2470万人，即总人口的29.6%已经接种两剂新冠疫苗，“这些数据给了我们信心”。

疫情拖累

不容忽视的是，世界经济复苏过程中尚存在明显的不平衡现象。

菲律宾、泰国、印度尼西亚和马来西亚等发展中国家一季度国内生产总值为负增长。世界银行于年内再度下调对马来西亚2021年经济增长的预测。

疫情的反复加剧了经济回暖的不确定性。4月以来，印度暴发第二轮疫情。根据印度卫生部最新数据，截至当地时间7月12日早8时，印度累计报告的新冠确诊病例达3000万例，死亡病例超过40万例。

受疫情影响，印度就业岗位减少，民众家庭收入下降。5月份，印度失业人口超过1500万，失业率则从4月份的7.9%急剧上升至11.9%，不少工厂迫不得已减产甚至停产。6月23日，评级机构穆迪下调了印度2021年经济增速预期，从此前的13.9%下调至9.6%。

巴西经济同样遭受冲击。根据巴西卫生部公布的数据，自疫情暴发至今，巴西累计死亡病例超50万例。严峻的疫情形势给当地就业带来挑战。

巴西地理统计局发布数据显示，今年第一季度巴西失业率为14.7%，失业人数达1480.5万，均为该机构2012年开始此项统计以来最高纪录。疫情未迎来拐点的同时，巴西又经历严重干旱期。近日，巴西经济部长盖德斯宣布将面向穷人的疫情紧急援助延长3个月。

“全球经济发展的不平衡在疫情之前已经存在，疫情的暴发更加剧了这一问题。”江瑞平指出，这种经济复苏的分化不仅体现在国家间，还存在于各国内部，疫情使低收入阶层收入水平进一步降低，贫富分化加剧。

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生在接受本报采访时指出，疫苗是导致经济复苏不平衡的重要原因之一。

张燕生表示：“当前，美国、欧洲和日本的新冠疫苗接种率都比较高，因此疫情得到了一定的控制。在这种情况下，发达经济体的恢复还是很强劲的。但印度、巴西、南非等新兴市场疫苗接种率偏低，尚未走出新冠肺炎疫情的冲击。”

“解决全球经济复苏不平衡问题，首先要加强共同抗疫，推动疫苗国际合作。”国务院发展研究中心对外经济研究部原部长、研究员赵晋平在接受本报采访时表示，“要牢固树立人类命运共同体意识，坚决反对贸易保护主义和投资保护主义。此外，在提升市场预期、鼓励和促进企业投资方面也要有更积极的措施，把如何促进经济复苏作为主要的政策目标，采取适度宽松的财政政策和货币政策。”

展望未来

博鳌亚洲论坛今年3月发布了《亚洲经济前景及一体化进程》2021年度报告。报告指出，疫情背景下，很多亚洲经济体出台了推动数字经济转型的新举措，涵盖数字基础设施建设、数字产业化发展、产业数字化转型、数字化治理以及国际数字合作等多个方面，数字经济在推进复工复产和经济稳定等方面发挥了重要作用，并成为塑造未来亚洲经济增长的新动力。

近日来，欧盟多成员国向欧盟提交经济复苏计划并获批准。德国联邦政府表示，计划将欧盟援助资金的一半以上投入到数字化领域，另外40%将用于气候保护措施。可再生氢能源的生产也是德国加大投入的重点之一。

欧盟于去年提出经济复苏计划，就疫情后的大规模经济刺激计划达成了协议，以期帮助成员国实现均衡、包容、公平、可持续的经济复苏，推进实现经济绿色和数字化两大转型目标。

“未来的发展一定是绿色的发展。”赵晋平表示，“目前世界各国已经基本达成共识，要从应对全球气候变暖的角度来布局未来发展的道路和模式。数字经济是引领全球经济的一个新领域，为我们进一步畅通和稳定产业链、供应链发挥了重要的作用。在新冠肺炎疫情的冲击下，人们面对面的交流明显减少。这为利用数字技术手段开展经济活动创造了巨大的需求。”

(责编：岳弘彬、牛镛)