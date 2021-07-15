□ 张 红

在庆祝中国共产党成立100周年大会上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平强调：“弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，坚持合作、不搞对抗，坚持开放、不搞封闭，坚持互利共赢、不搞零和博弈，反对霸权主义和强权政治，推动历史车轮向着光明的目标前进！”

近来，在中国共产党与世界政党领导人峰会、庆祝中国共产党成立100周年大会、中俄元首视频会晤、中法德领导人视频峰会等重要场合，全人类共同价值被多次提及。习近平主席强调，我们要担负起凝聚共识的责任，坚守和弘扬全人类共同价值。

早在2015年，习近平主席出席第七十届联合国大会一般性辩论时就明确指出，“和平、发展、公平、正义、民主、自由，是全人类的共同价值”。此后，习近平主席在多个场合多次提及全人类共同价值的内涵和外延。

当今世界，全人类共同价值的意义凸显。新冠肺炎疫情以一种紧迫的方式再次证明，各国利益休戚相关、命运紧密相连。各国人民因而更加懂得和平合作、平等相待、开放包容、共赢共享的现实意义。然而遗憾的是，少数国家肆意违背《联合国宪章》宗旨和原则、损害全人类共同价值：西方一些国家固守零和博弈等冷战思维，举起“价值观”大棒，拉拢“小圈子”，对他国抹黑、“甩锅”，甚至悍然干涉他国内政。因此，面对这种人为“割裂”世界的行为，更需要强调和践行全人类共同价值。

危机时刻，需要负责任大国挺身而出。习近平主席强调，我们要本着对人类前途命运高度负责的态度，做全人类共同价值的倡导者，以宽广胸怀理解不同文明对价值内涵的认识，尊重不同国家人民对价值实现路径的探索，把全人类共同价值具体地、现实地体现到实现本国人民利益的实践中去。

倡导弘扬全人类价值体现了中国的大国担当。新冠肺炎疫情加速了国际格局调整，世界进入动荡变革期。人类社会再次面临何去何从的历史当口，是敌视对立还是相互尊重？是封闭脱钩还是开放合作？是零和博弈还是互利共赢？选择就在我们手中，责任就在我们肩上。今天的全球治理和人类社会发展，比以往任何时刻都需要全人类共同价值的引领。中国倡导的全人类共同价值为全球治理提供了观念基础，为人类社会健康发展提供了价值支撑。

倡导弘扬全人类价值体现了中国的世界情怀。中国倡导的全人类共同价值，意在强调各民族、教派、政党、国家“和而不同”的相处之道，理性看待彼此差异，并学习如何与之共处。通向幸福的道路不尽相同，各国人民有权选择自己的发展道路和制度模式，这本身就是人民幸福的应有之义。这与以西方为中心的所谓“普世价值”不同，更与那种把以自我为中心、唯我独尊的特殊价值观包装成“普世价值”，并强迫其他国家和民族的人民遵行的做法有天壤之别。

倡导弘扬全人类价值体现了中国的政治智慧。大时代需要大格局，大格局呼唤大胸怀。如果从“本国优先”的角度看，世界是狭小拥挤的，时时都是“激烈竞争”。如果从命运与共的角度看，世界却是宽广博大的，处处都有合作机遇。全人类共同价值符合世界各国人民的共同追求，顺应人类社会发展进步的时代潮流。只有摒弃意识形态的偏见，跨越民族文化的分歧，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，才能共创共同发展、持续繁荣、长治久安的美好世界。

(责编：岳弘彬、牛镛)